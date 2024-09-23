AREA: CHP birinci, AKP gerilemeye devam ediyor, fark yüzde 6,5

AREA Araştırma'nın Eylül 2024 "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"na göre, CHP'nin birinci parti konumuna yükseldiği ve AKP'nin gerilediği 31 Mart yerel seçim tablosu kalıcılaşıyor.

Bununla birlikte araştırma sonuçlarına göre, AKP gerilerken kararsızların tablodaki yeri de genişliyor. Ankete göre, ilk ölçümlerde "Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 25,2'si "kararsız" olduğunu dile getirdi. Kararsızların oyları partilerin oranlarına göre dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloya göre CHP'nin oy oranı yüzde 34,5, AKP'ninki yüzde 28 olarak belirlendi.

#AREAAraştırma Eylül 2024 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Raporumuzdan: pic.twitter.com/srary1r8n9 — Area Araştırma (@areaarastirma) September 23, 2024

Araştırma, AREA'nın verdiği bilgiye göre, 16- 18 Eylül 2024 arasında bölgeleme sistemine göre 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kastamonu, Samsun, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin), kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 44 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Metropoll'ün ağustos anketindeyse AREA'nın bulgularının tersine CHP'nin gerilediği ve AKP seçmeninin partisine geri döndüğüne ilişkin bulgular saptandığı ileri sürülmüştü.

METROPOLL AĞUSTOS ARAŞTIRMASI Özer Sencar: "CHP bu kafayla Cumhurbaşkanlığını bir beş yıl daha Erdoğan'a hediye eder"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları

Ankete katılanların "Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?” sorusuna verdikleri yanıtlara göre, Mansur Yavaş yüzde 30,6 ile cumhurbaşkanlığı adaylığında ilk sırada olduğu, Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 18,7, Özgür Özel’in ise yüzde 3,7'de kadıkları görülüyor. "Fikrim yok" diyenler ise yüzde 41,4.

CHP seçmenlerinin tercihleri

Ankete katılanlar arasında CHP seçmeni olanların yüzde 37,6'sı Yavaş’ı, yüzde 33,7’si İmamoğlu’nu, yüzde 3,9’u Özel’i aday olarak görmek istediklerini söylediler.

Ortak aday üzerinde anlaşılamaması durumundaysa muhalefetin birinci adayı yüzde 36,2 ile Mansur Yavaş. Onu yüzde 24,7 ile Tayyip Erdoğan, 20,9 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 17,3 ile Kararsızlar ve Hiçbiri diyenler, yüzde 1 ile Diğerleri izliyor.

AREA anketine göre, ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak aday üzerinde anlaşamaması durumunda CHP seçmeninin tercihinin, yüzde 50,2 ile Yavaş, yüzde 39,4 ile Ekrem İmamoğlu olacağı görülüyor.

Erken seçim isteyenler artıyor

"Erken genel seçim olmalı mı?" sorusunu olumlu yanıtlayanların oranı yüzde 56,6, erken seçim istemeyenlerinse yüzde 36,2 olarak ölçüldü. Fikir belirtmeyenlerin oranıysa yüzde 7,2'de kaldı.

AREA Araştırma'nın 14 Mayıs karnesi

AREA Araştırma, 14 Mayıs 2023 Türkiye genel seçimleri için yaptığı tahminlerde kısmen başarılı olmuştu. Tahminleri, genel eğilimler açısından doğru olsa da, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde bazı anket firmaları gibi kararsız seçmenlerin nasıl yönleneceğini tam olarak öngörememişti.

Area Araştırma Şirketi’nin 10 Mayıs'taki anket verilerine göre, cumhurbaşkanı seçimi ilk turda bitmeye çok yakındı. Erdoğan’ın oyların yüzde 46,1'ini aldığı ankette Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 49,1 oy alıyor, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ise Kılıçdaroğlu yüzde 52 oranında oy alarak seçimi kazanıyordu.

(AEK)