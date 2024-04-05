Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek, mazbata CHP’li Demir’in

Ardahan İl Seçim Kurulu, Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği seçimlerinin yenilenmesini kararını kaldırdı.

Ardahan merkezde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 (yüzde 45.06) oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 (yüzde 43.51) oy aldı.

AKP İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Kurul, oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

CHP bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu’nun kararını değerlendiren İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmemesine ve mazbatanın CHP’li Demir’e verilmesine karar verdi.

AKP itiraz etti: CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçim yenilebilir

(RT)