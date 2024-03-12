Araştırma: Van, Diyarbakır, Mardin'de DEM Parti; Hatay'da AKP önde

MAK Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırma, 21 Şubat-9 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehirde yüz yüze yapıldı.

Araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi.

"Belediye başkanlığı seçiminde sizin için parti mi aday mı önemli" sorusuna ise katılımcıların yüzde 46’sı "Hem aday, hem parti önemli", yüzde 33’de "Parti önemli" yanıtını verdi.

Ankete göre İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.

2019 seçimlerinde CHP’nin kazandığı Adana, Antalya, Eskişehir ve Hatay’da ise bu seçimde AKP-MHP öne geçiyor.

Son birkaç ayda AKP’den çok sayıda ismin istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçtiği Urfa 'da da AKP (yüzde 32), Yeniden Refah Partisi'nin (yüzde 29) üç puan önünde duruyor. Urfa'da DEM Parti ise yüzde 24 alarak üçüncü oluyor.

DEM Parti kayyım atanan üç belediyeyi geri alıyor

2019 seçimlerinden yaklaşık dört ay sonra kayyım atanan Van, Diyarbakır ve Mardin’de DEM Parti birinci geliyor.

Van’da DEM Parti yüzde 48, AKP yüzde 31 oy alırken diğer partiler yüzde 4 ve altında kalıyor.

Diyarbakır’da DEM Parti yüzde 54 ile birinci, AKP yüzde 29 ile ikinci sırada yer alıyor.

Mardin’de ise DEM Parti oyların yüzde 45’ini, AKP yüzde 42’sini alırken, diğer partiler yüzde 2 ve 1 oranında oy alabiliyor. Mardin’deki “kararsızlar”ın oranı ise yüzde 5 oluyor.

İstanbul'da fark 1,5 puan

İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı 41.5, AKP ve MHP’nin adayı Murat Kurum’un oy oranı ise yüzde 40 olarak tespit edildi.

Ankete göre; İYİ Parti adayı Satuk Buğra Kavuncu 4, DEM Parti’nin eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 3, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu 2, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz 2.5, Saadet Partisi adayı Birol Aydın 1 oy alıyor.

“Kararsız / cevap yok” diyen seçmenin oranı ise yüzde 5 oldu.

Ankara'da Mansur Yavaş önde

Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok yüzde 38, Yeniden Refah Partisi 4, İYİ Parti yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2 oy alıyor.

İzmir'de CHP 17 puan AKP'nin önünde

İzmir’de yapılan anket sonucuna göre; CHP'nin adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın 17 puan önüne geçti.

Dağ yüzde 31, Tugay yüzde 48, İYİ Parti yüzde 7, DEM Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 1 oy oranına sahip olduğu görülüyor.

Hatay'da AKP 4 puan farkla önde

Hatay’da adaylığı tartışmalara neden olan CHP’li mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş yüzde 34, AKP ve MHP’nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 39 oy alıyor. Savaş’ın adaylığına tepki olarak aday olan TİP’li Gökhan Zan ise oyların yüzde 12’sini topluyor.

Eskişehir'de fark 1 puan, kararsızlar yüzde 5

Uzun yıllar CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in başkanlık yaptığı Eskişehir’de CHP ve AKP arasındaki fark 1 puan görünüyor. Eskişehir’de “kararsızlar”ın oranı yüzde 5 olurken; İYİ Parti yüzde 3 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 2 ile dördüncü geliyor.

Zafer, Yeniden Refah Partisi, Saadet, DEVA ve Memleket Partisi yüzde 0,5 ile 1 puanda kalıyor.

Antalya'da AKP puan 7 puan farkla önde

Antalya’da CHP’li mevcut başkan Muhittin Böcek oyların yüzde 34 alırken, AKP-MHP adayı Hakan Tütüncü yüzde 41 oy alarak birinci oluyor.

Antalya’da DEM Parti ve İYİ Parti’nin oy oranı ise aynı oldu. Her iki parti de yüzde 7 oy alıyor. “Kararsız” seçmenin oranı Antalya’da da yüzde 5 görünüyor.

Zafer, DEVA, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi’nin oy oranı Antalya’da 1,5-2 bandında kalıyor.

Adana'da AKP ve MHP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile CHP'li mevcut başkan Zeydan Karalar arasında 1 puan fark görünüyor.

Kocaispir yüzde 35, Karalar yüzde 34 alırken; İYİ Parti adayı yüzde 12 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 5 ile dördüncü sırada geliyor. Adana’da kararsız seçmen oranı da yine yüzde 5 oldu.

(RT)