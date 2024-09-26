Araştırma: Türkiye kötü yönetiliyor ama sorunları 'hiçbir' parti çözemez

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Türkiye Siyaset Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, 2 bin 100 kişiyle CATI ( Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle yapıldı.

Birçok başlıkta soru yöneltilen araştırmada görüşmeciler, Türkiye’nin en önemli sorunlarının ilk sırasında ekonomik krizi (56,9) söyledi. “Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı” diyenlerin oranı yüzde 26,1 olurken; üçüncü sırada “adaletsizlik/hukuk sistemi” (19,7) ifade edildi. Eğitim sistemindeki sorunlar dördüncü, Suriyeli / Afgan sığınmacılar beşinci sırada belirtildi.

En çok kararsız seçmen AKP'de

Görüşmecilere ilk olarak "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz?” diye soruldu.

AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 24,3, CHP 27,9, DEM Parti 7,7, MHP 7,6, İYİ Parti 3,2, Yeniden Refah Partisi 3, Zafer Partisi 3,1, Türkiye İşçi Partisi 1, diğer partileri belirtenlerin oranı da 2,7 oldu.

Görüşmecilerin yüzde 12,2’si “kararsız”, yüzde 7,3’ü ise oy kullanmayacağını ifade etti.

“Kararsızlar” ve “oy kullanmayacaklar” dağıtıldıktan sonra AKP 30,2’ye, CHP 34,7’ye, DEM Parti 9,6’ya, MHP 9,4’e, İYİ Parti 4’e, Yeniden Refah Partisi 3,7’ye, Zafer Partisi 3,9’a, TİP 1,2’ye yükseldi. “Diğer” diyenlerin oranı da 3,3’e ulaştı.

Araştırmada kararsızların yakın olduğu partilere de yer verildi.

“Kararsız” seçmenin en çok olduğu parti yüzde 20,5 ile AKP oldu. AKP’yi yüzde 17,8 ile CHP takip etti.

MHP’deki kararsız seçmen oranı 7,8, İYİ Parti’deki 3,7, DEM Parti’deki 3,3, Yeniden Refah Partisi 1,8, Zafer Partisi 1,5, Türkiye İşçi Partisi 1,2 olarak tespit edildi.

Kararsızlar 14 Mayıs seçimlerinde AKP'ye oy verdi

Kararsız seçmenin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi partiye oy verdiği de iredelendi.

Araştırmaya göre; kararsız seçmen oranı en çok AKP’de olsa da 14 Mayıs seçimlerinde kararsızların yüzde 38,9’u AKP’ye oy verdi.

Yüzde 17,8’i CHP’ye, 7,8’i MHP’ye, 6,6’sı İYİ Parti’ye, 2,6’sı Yeşil Sol Parti’ye (HDP), 3,5’i Yeniden Refah Partisi’ne, 3,1’i Zafer Partisi’ne, 0,4’ü Türkiye İşçi Partisi’ne oy verdiğini söyledi. “Oy kullanmadım” diyenlerin oranı 17,6 oldu.

Sorunları çözecek parti yok

“Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 23,5’i AKP, yüzde 23 CHP yanıtını verdi.

Katılımcıların önemli bir kısmı yüzde 40,1’i “hiçbiri” dedi.

“Türkiye nasıl yönetiliyor?” sorusunu da görüşmecilerin yüzde 59’u “Kötü yönetiliyor” derken sadece yüzde 17,4’ü “iyi yönetiliyor” dedi.

Erdoğan kötü yönetiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarılı bulanların oranı 28,7, “başarısız” bulanların oranı 43,9, “ne başarılı ne başarısız” bulanların oranı ise yüzde 25,9 oldu.

Katılımcılara erken seçime ilişkin de soru yöneltildi. Görüşmecilerin yüzde 54,1i “erken seçim yapılmalı”, yüzde 37,7’si “erken seçim yapılmasına karşıyım”, yüxde 8,2’si “Kararsızım / Fikrim yok” dedi.

Mehmet Şimşek sıkıntıları gideremez

Görüşmecilere Mehmet Şimşek’in ekonomi politikaları da soruldu. “Şimşek’in ekonomik sıkıntılarını gidereceğine inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 68,3’i “hayır inanmıyorum”, yüzde 19,8’I “inanıyorum”, 11,9’u ise “Cevap yok/bilmiyorum” yanıtını dedi.

Türkiye’nin Filistin’e desteği de soruldu. Katılımcıların yüzde 56,9’u “iktidarın Filistin’i yeterli derecede desteklediğini düşünmüyorum” dedi. Yüzde 31,1’i “iktidarın Filistin’i yeteri kadar desteklediğini düşünüyorum” darken, yüzde 12’si “bilmiyorum” yanıtını verdi.

Görüşmecilere “Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay şu anda hapiste mi, yoksa Meclis’te mi olmalıdır?” sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 41,9’u “Meclis’te olmalıdır”, yüzde19,9’u “Hapiste olmalıdır”, yüzde 38,2’si “Konu hakkında bilgim yok / Fikrim yok” dedi.

(RT)