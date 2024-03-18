Araştırma: DEM Parti, Diyarbakır'da yüzde 31 farkla kazanıyor

ADA Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerine ilişkin Diyarbakır ve Antep’te yaptıkları araştırmanın sonucunu açıkladı.

Araştırma, 1-15 Mart tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon ile) yöntemiyle yapıldı.

Her iki kentte de 1500 kişiyle yapılan araştırmanın güven oranı yüzde 95, hata payı oranı ise +- 2 olarak belirtildi.

AKP'nin Diyarbakır'da oyu düşüyor

İki dönemdir seçimlerden sonra kayyım atanan Diyarbakır’da görüşmecilere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 59,8’i Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi Eş Başkan adayı Ayşe Serra Bucak’a oy vereceğini söyledi.

Görüşmecilerin yüzde 28,2’si AKP adayı Mehmet Halis Bilden’e, yüzde 3,8’i CHP adayı Cafer Pekdemir’e, 2,4 ise Yeniden Refah Partisi adayı Hikmet Kaplan’a oy vereceğini belirtti.

Seçmenin yüzde 5’i de “diğer partiler”i işaretledi.

2019-2014 seçimleri Diyarbakır HDP 2019 seçimlerinde Adnan Selçuk Mızraklı'yı aday göstermiş, Mızraklı yüzde 62,9 oy alarak seçimi kazanmıştı. Mızraklı, göreve başladıktan yaklaşık üç buyuk ay sonra 19 Ağustos 2019'da görevden alınmış ve yerine kayyım atanmıştı. AKP ise 2019 seçimlerinde Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın yerine kayyım olarak atanan Cumali Atilla’yı aday göstermişti. Atilla, yüzde 30 oy almıştı. 2014 yerel seçimlerinde Kışanak ve Anlı Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) adayları olarak seçime girmiş ve oyların yüzde 55'ini alarak kazanmışlardı. Kışanak ve Anlı'nın yerine 2016'da kayyım atanmıştı. AKP'nin 2014 yılındaki adayı Galip Ensarioğlu da yüzde 35 oy almıştı.

Yeniden Refah Partisi Antep'te yüzde 10 bandında

Antep’te de 1500 kişiyle yapılan araştırmada görüşmecilere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 56,3’ü mevcut belediye başkanı AKP adayı Fatma Şahin’e oy vereceğini söyledi.

Görüşmecilerin yüzde 21,1 CHP adayı Muzaffer Ertürk, yüzde 10’u Yeniden Refah Partisi adayı Şükrü Yılmaz, yüzde 5,5’i DEM Parti Eş Başkan adayı Selman Tutumlu’ya oy vereceğini belirtti.

Antep’te “diğer partiler”i söyleyenlerin oranı yüzde 7 oldu.

2019-2014 seçimleri Antep AKP 2019 seçimlerinde de adayı olan Fatma Şahin yüzde 53,9 ile seçimleri kazanmıştı. 1989-2004 yılları arasında Antep Belediye Başkanlığı yapan DSP adayı Celal Doğan ise 2019 seçimlerinde yüzde 26,2 oy almıştı. Antep’te İYİ Parti adayı Mehmet Ejder Demir de oyların yüzde 16,4’ü alarak üçüncü parti olmuştu. 2014 yerel seçimlerinde AKP adayı Şahin 54.6, CHP adayı Akif Ekici 21,4, MHP adayı Mustafa Erzin 11.8, BDP adayı Abdullah Demirbaş ise yüzde 6.19 oy almıştı.

(RT)