ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 12:56
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2024 14:02
2 dk Okuma

Araştırma: DEM Parti, Diyarbakır'da yüzde 31 farkla kazanıyor

ADA Araştırma'nın anketine göre; iki dönemdir kayyım atanan Diyarbakır'da DEM Parti yüzde 59,8 ile birinci; AKP ise bir önceki seçimlere göre oy oranını 2 puan düşürerek ikinci parti oluyor. AKP, Antep'te oy oranını yüzde 3 puan yükseltiyor. Antep'te Yeniden Refah Partisi ise yüzde 10 ile üçüncü sırada geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Araştırma: DEM Parti, Diyarbakır'da yüzde 31 farkla kazanıyor
*Fotoğraf: AA/arşiv

ADA Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerine ilişkin Diyarbakır ve Antep’te yaptıkları araştırmanın sonucunu açıkladı.

Araştırma, 1-15 Mart tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon ile) yöntemiyle yapıldı.

Her iki kentte de 1500 kişiyle yapılan araştırmanın güven oranı yüzde 95, hata payı oranı ise +- 2 olarak belirtildi. 

AKP'nin Diyarbakır'da oyu düşüyor

İki dönemdir seçimlerden sonra kayyım atanan Diyarbakır’da görüşmecilere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 59,8’i Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi Eş Başkan adayı Ayşe Serra Bucak’a oy vereceğini söyledi.

Görüşmecilerin yüzde 28,2’si AKP adayı Mehmet Halis Bilden’e, yüzde 3,8’i CHP adayı Cafer Pekdemir’e, 2,4 ise Yeniden Refah Partisi adayı Hikmet Kaplan’a oy vereceğini belirtti.

Seçmenin yüzde 5’i de “diğer partiler”i işaretledi.

2019-2014 seçimleri Diyarbakır

HDP 2019 seçimlerinde Adnan Selçuk Mızraklı'yı aday göstermiş, Mızraklı yüzde 62,9 oy alarak seçimi kazanmıştı. Mızraklı, göreve başladıktan yaklaşık üç buyuk ay sonra 19 Ağustos 2019'da görevden alınmış ve yerine kayyım atanmıştı. 

AKP ise 2019 seçimlerinde Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın yerine kayyım olarak atanan Cumali Atilla’yı aday göstermişti. Atilla, yüzde 30 oy almıştı.  

2014 yerel seçimlerinde Kışanak ve Anlı Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) adayları olarak seçime girmiş ve oyların yüzde 55'ini alarak kazanmışlardı. Kışanak ve Anlı'nın yerine 2016'da kayyım atanmıştı. 

AKP'nin 2014 yılındaki adayı Galip Ensarioğlu da yüzde 35 oy almıştı.

Yeniden Refah Partisi Antep'te yüzde 10 bandında

Antep’te de 1500 kişiyle yapılan araştırmada görüşmecilere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 56,3’ü mevcut belediye başkanı AKP adayı Fatma Şahin’e oy vereceğini söyledi.

Görüşmecilerin yüzde 21,1 CHP adayı Muzaffer Ertürk, yüzde 10’u Yeniden Refah Partisi adayı Şükrü Yılmaz, yüzde 5,5’i DEM Parti Eş Başkan adayı Selman Tutumlu’ya oy vereceğini belirtti.

Antep’te “diğer partiler”i söyleyenlerin oranı yüzde 7 oldu.

2019-2014 seçimleri Antep

AKP 2019 seçimlerinde de adayı olan Fatma Şahin yüzde 53,9 ile seçimleri kazanmıştı.

1989-2004 yılları arasında Antep Belediye Başkanlığı yapan DSP adayı Celal Doğan ise 2019 seçimlerinde yüzde 26,2 oy almıştı. Antep’te İYİ Parti adayı Mehmet Ejder Demir de oyların yüzde 16,4’ü alarak üçüncü parti olmuştu.

2014 yerel seçimlerinde AKP adayı Şahin 54.6, CHP adayı Akif Ekici 21,4, MHP adayı Mustafa Erzin 11.8, BDP adayı Abdullah Demirbaş ise yüzde 6.19 oy almıştı.

(RT)

Seçim 2024
Sayfa Başına Git