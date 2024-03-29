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HABER
Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 15:28
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 16:43
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Araştırma: Cumhur İttfakı Ankara'da 10 puan kaybetti, Yavaş 15 puan farkla kazanıyor

ORC Araştırma'nın dokuz kentte yaptığı araştırmaya göre; Ankara'da Mansur Yavaş, AKP adayı Turgut Altınok'a 15 puan fark atıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 1 puan önde görünüyor. İzmir'de CHP 13 puan kaybetmiş görünse de belediyeyi elinde tutmayı başarıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Araştırma: Cumhur İttfakı Ankara'da 10 puan kaybetti, Yavaş 15 puan farkla kazanıyor
*Fotoğraf: AA

ORC Araştırma Şirketi, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kars, Adana, Isparta, Eskişehir ve Uşak'ta yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre; İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 42.4 oy oranıyla AKP'nin adayı Murat Kurum'un 1,1 puan önünde.  

Ankara'da ise 2019 seçimlerinde 50.93 oy ile seçimi kazanan CHP adayı Mansur Yavaş, oy oranını yarım puan arttırdı.

2019 seçimlerinde Ankara'da 47.12 oy alan Cumhur İttifakı bu seçimde Turgut Altınok'u aday gösterdi. Altınok'un adaylığı Cumhur İttifakı'na 10 puan kaybettirdi. Araştırmaya göre Yavaş, Altınok'a 15.3 puan fark atıyor.

İzmir'de 2019'da Tunç Soyer ile 58.1 oy alan CHP, bu seçimde 13 puan oy kaybediyor. Ancak CHP oy kaybetse AKP adayı Hamza Dağ'a 9 puan fark ile belediyeyi elinde tutuyor. 

Ankete göre Kars, Uşak ve Isparta'da İYİ Parti, Balıkesir'de AKP, Adana, Antalya ve Eskişehir'de CHP kazanıyor.

İl il anket sonuçları şöyle:

İSTANBUL

İstanbul'da 24 - 28 Mart'ta, 4 bin 350 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği yerel seçim ankete göre;

Ekrem İmamoğlu (CHP): 42.4

Murat Kurum (AKP): 41.3

Mehmet Altınöz (YRP): 3.6

Meral Danış Beştaş-Murat Çepni (DEM Parti): 3.5

Buğra Kavuncu (İYİ Parti): 3.3

Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): 2.7

Birol Aydın (Saadet Partisi): 1.2

Diğer: 2.0

ANKARA

Mansur Yavaş (CHP): 51.5

Turgut Altınok (AKP): 36.2

Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti): 3.9

Suat Kılıç (YRP): 2.6

Gültan Kışanak (DEM Parti): 2.1

Hüseyin Bartu Soral (Zafer Partisi): 2.0

Diğer: 1.7

İZMİR

Cemil Tugay (CHP): 44.9

Hamza Dağ (AKP): 36.2

Ümit Özlale (İYİ Parti): 10.6

Akın Birdal (DEM Parti): 3.8

Diğer: 4.5

ADANA

Zeydan Karalar (CHP):  31.5

Mehmet Kocaispir (AKP): 27.7

Ayyüce Türkeş (İYİ Parti): 27.1

Mahfuz Güleryüz (DEM Parti): 7.1

Diğer: 6.4

ANTALYA

Muhittin Böcek (CHP) : 44.5

Hakan Tütüncü (AKP): 39.0

Nesrin Ünal (İYİ Parti): 7.3

Kemal Bülbül (DEM Parti): 5.9

Diğer: 3.3

KARS

Metin Özad (İYİ Parti): 33.8

Kenan Karahancı (DEM Parti): 28.6

Ötüken Şener (MHP): 22.1

Dindar Gültekin (CHP): 12. 4

Diğer: 5.1

BALIKKESİR

Yücel Yılmaz (AKP) 42.0

Ahmet Akın (CHP) 39.4

Turhan Çömez (İYİ Parti) 13.4

Diğer: 5,2

ESKİŞEHİR

Ayşe Ünlüce (CHP): 43.6

İ. Nebi Hatipoğlu (AKP): 38.9

Melih Aydın (İYİ Parti): 8.9

Oğuz Beki (Zafer Partisi): 3,5

Diğer: 5.1

ISPARTA

Ahmet Tural (İYİ Parti): 34.3

Şükrü Başdeğirmen (AKP): 29.2

Yusuf Ziya Günaydın (MHP): 16.2

Atakan Yazgan (CHP): 13,7

Hakkı Gökmenoğlu (Zafer Partisi) : 3.0

Diğer: 3.6

UŞAK

Muhammet Gür (İYİ Parti): 35.1

Mehmet Çakın (AKP): 33.4

Özkan Yalım (CHP): 16.7

Sezer Ateş (MHP): 13.2

Diğer: 1.6

(RT)

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