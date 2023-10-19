Araştırma: CHP'liler "öfkeli", Yeniden Refah Partililer "çaresiz" hissediyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye Siyaset Paneli Araştırması: “Seçimin Ardından Siyasete Dair Hisler" anketinin sonuçlarını paylaştı.

26-29 Eylül tarihleri arasında 27 ilde, 2398 kişi ile Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmada seçmenin 14 Mayıs seçimleri sonrası hislerine odaklanıldı.

Araştırmada görüşmecilere, “Son dönemde siyasi konular hakkında düşündüğünüzde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” diye soruldu.

PROF. DR. CEM KAPTANOĞLU İLE SÖYLEŞİ (I) "CHP kurmayları ve Kılıçdaroğlu, yas sürecinin ilerlemesini engelliyorlar"

Ankete katılanların önemli bir kesimi “çaresiz” hissettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 25,5 seçim sonrasında kendisini “bıkkın” hissettiğini söyleyenlerken; yüzde 22’si “öfkeli” olduğunu ifade etti.

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Partilere göre dağılım yapıldığında ise; CHP’ye oy vermiş olanların yüzde 95’i “bıkkın, öfkeli ya da çaresiz” hissediyor.

İYİ Parti’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 94,5’i “bıkkın, öfkeli ya da çaresiz” hissettiğini belirtiyor.

Yeşil Sol Parti’ye oy vermiş olanlar yüzde 90’ı “bıkkın, öfkeli ya da çaresiz” olduğunu söylüyor.

14 Mayıs seçimleri sonrasında kendisini en çok çaresiz hissettiğini söyleyen seçmen Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi seçmeni oldu.

Diğer partiler ile karşılaştırıldığında kendisini en çok “bıkkın ve öfkeli” hisseden parti seçmeni yüzde 92,3 ile Türkiye İşçi Partisi seçmeni oldu.

(RT)