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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 11:40
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 11:42
2 dk Okuma

Aras Yayıncılık’tan yeni kitap: Koruyucu Sultanlar ve Hoşgörülü Türkler

Kitap, Osmanlı Yahudi tarihi üzerine yeni bir bakış açısı sunarak, özellikle Yahudilerin toplumsal ve siyasi tecrübelerinin zaman içerisindeki dönüşümünü analiz ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Aras Yayıncılık’tan yeni kitap: Koruyucu Sultanlar ve Hoşgörülü Türkler

Aras Yayıncılık, Müslüman-Yahudi ilişkileri üzerine tarihsel analizler içeren önemli bir eseri okuyucuyla buluşturuyor: Koruyucu Sultanlar ve Hoşgörülü Türkler: Osmanlı Yahudi Tarihini Yazmak, Ermeni Soykırımı’nı İnkâr Etmek.

Marc David Baer’in yazdığı ve Nesi Altaras’ın İngilizceden Türkçeye çevirdiği bu kapsamlı eser, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ve modern Türkiye’deki Yahudilerin Müslümanlarla ilişkilerini derinlemesine inceliyor.

Tarihi Perspektif ve Toplumsal Algılar

Kitap, erken modern ve modern döneme ait kaynaklara, tarihyazımına ve çeşitli literatüre dayanan geniş bir inceleme sunuyor.

Yahudilerin Osmanlı ve Türklerle olan tarihi ilişkileri üzerinden, Osmanlı Yahudi tarihinin nasıl yazıldığına ve bu anlatıların zaman içinde nasıl değiştiğine odaklanıyor. Baer, özellikle Yahudilerin Osmanlı ve Türklerden gördükleri muamelelerin bu tarihsel anlatılarda nasıl yer bulduğunu ve bu anlatıların nasıl şekillendiğini sorguluyor.

Yahudi Anlatılarındaki Dönüşüm

Koruyucu Sultanlar ve Hoşgörülü Türkler, Yahudilerin Osmanlılar ve Türklerle olan ilişkilerine dair modern ve erken modern dönem anlatılarının nasıl iç içe geçtiğini inceliyor.

Kitapta, 1492 yılında İberya’dan kovulan Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu’na kabul edilmesinin hatırası gibi olaylar üzerinden tarihsel algıların nasıl şekillendiği ele alınıyor. Özellikle, 1892’de Yahudilerin Osmanlı’ya gelişinin dört yüzüncü yılı ve 1992’de beş yüzüncü yılı kutlamaları sırasında, Osmanlıların Yahudilere sığınacak bir yer sunduğu iddiasının nasıl bir kolektif hafıza oluşturduğunu ve bu anlatının 2000’lerde Türkiyeli Yahudiler tarafından nasıl eleştirilmeye başlandığını anlatıyor.

Kitap Hakkında Bilgiler

  • Yazar: Marc David Baer
  • Çevirmen: Nesi Altaras
  • Sayfa Sayısı: 400
  • Boyut: 15x21 cm

Kitap, Osmanlı Yahudi tarihi üzerine yeni bir bakış açısı sunarak, özellikle Yahudilerin toplumsal ve siyasi tecrübelerinin zaman içerisindeki dönüşümünü analiz ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Aras Yayıncılık Koruyucu Sultanlar ve Hoşgörülü Türkler
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