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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 14:44
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2024 15:33
2 dk Okuma

Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan vefat etti

“Yayınevimizin sayfalarında, yayınladığımız her eserde izi vardı. Onu sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Elin her daim sırtımızda olsun Tomo Abi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan vefat etti
Fotoğraf: Agos Gazetesi

Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan, dün gece hayatını kaybetti.

Haberi, Agos Gazetesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Agos’un açıklamasında “Aras Yayıncılık kurucularından Yetvart Tomasyan'ı, 'Tomo Abi'yi dün gece kaybettik. Tovmasyan, Agos’a da emek vermiş çok özel bir insandı. Ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz," dendi.

“Hepimizin Tomo Abi'si”

Aras Yayıncılık da Tomasyan için şu paylaşımı yaptı:

“Yayınevimizin kurucularından, hocamız, her daim desteğimiz Yetvart Tomasyan’ı, hepimizin Tomo Abi’sini kaybettik. Tomo Abi yaşamını Ermeni toplumuna, kültürüne, edebiyatına adamıştı. Aras’ın kuruluşundan beri büyüyen koca çınar, onun emekleriyle kök saldı ve nice meyve verdi.

“Tomo Abi'nin azmi, mütevazılığı ve cesareti bize her zaman rehber oldu. Yayınevimizin sayfalarında, yayınladığımız her eserde izi vardı. Onu sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Elin her daim sırtımızda olsun Tomo Abi.”

Yetvart Tomasyan kimdir?
Yetvart Tomasyan kimdir?
Bugün 15:22

Արաս հրատարակչութեան հիմնադիրներէն, մեր վարպետը, մեզի միշտ նեցուկ կանգնած Եդուարդ Թովմասեանը՝ բոլորիս Թոմօ աղբարիկը, հեռացաւ մեզմէ։ Թոմօն իր կեանքը նուիրեց Պոլսահայ գաղութին եւ հայ մշակոյթին ու գրականութեան։ Արասը իր հիմնադրութեան օրէն ի վեր, որպէս հսկայ կաղնի մը, Թոմօյին ջանքերով արմատներ արձակած եւ անհամար պտուղներ տուած է։ Թոմօ աղբարիկին համեստութիւնը, քաջութիւնը եւ տոկունութիւնը միշտ ուղեցոյց եղած են մեզի։ Արասի հրատարակած իւրաքանչիւր էջի վրայ ներկայ է իր հետքը։ Սիրով, յարգանքով եւ երախտապարտութեամբ կը խոնարհինք իր յիշատակին առջեւ։ Խորհուրդներդ եւ խօսքերդ միշտ մեզի հետ պիտի ըլլան Թոմօ աղբարիկ։ Լոյսերու մէջ ննջես։

Tomasyan’ın ardından mesaj yayımlayan kurumlardan biri de Hrant Dink Vakfı oldu:

“Aras Yayıncılık'ın kurucularından Yetvart Tomasyan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tomo Ahpariğimiz, yayımladığı Türkçe ve Ermenice kitaplarla, Batı Ermenice edebiyatının ve kültürünün yaşamasını sağlayan öncü isimlerden oldu. Agos Gazetesi'ne her daim destek oldu ve vakıf kurulduğu günden beri kıymetli katkılarını asla esirgemedi.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yetvart Tovmasyan Aras Yayıncılık Agos gazetesi hrant dink vakfı türkiyeli ermeniler yetvart tomasyan
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Yetvart Tomasyan kimdir?
Bugün 15:22
/haber/yetvart-tomasyan-kimdir-302691
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