Aras ve Turan'a yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı

"Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla polis eşliğinde evlerinden alınarak ifadeye götürülen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın savcılık ifadelerinin alınması tamamlandı.

İki yönetici adli kontrol talebiyle savcılık tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Aras ve Turan'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

TÜSİAD YK Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın adliyeden sosyal medya mesajlarıyla bildirdiğine göre Ömer Aras ve Orhan Turan toplam beş saat süren savcılık ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine gönderildiler.

İki ismin de ifadesi tamamlandı. https://t.co/8yIpSfWXom — Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) February 19, 2025

TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta İstanbul'daki olağan Genel Kurul toplantısının açılış konuşmalarını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmalarında genel olarak toplumsal ve politik yaşam özel olarak da sanayici ve iş insanlarının sorunlarının ağırlaşıp karmaşıklaştığına dikkat çekmişlerdi.

"Biz niye bu hale geldik"

Turan, “Gündem çok ağır. Hangi birisini sayayım” diyerek başladığı konuşmasında uzun bir sorunlar listesi ortaya koydu.

Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki, hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın.





Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri, çok sıklaştı.





10 küsur sene önceki olaylara, şimdi yeni soruşturmalar açılıyor.





Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor.





Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat, deprem, yangın taciz, kadın cinayeti, iş kazası, gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda, ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar. Kamuoyu vicdanında suç ve ceza arasında orantısızlık kanaati oluşuyor.





İster seçimle, ister atamayla gelen kamu görevlilerinin görevlerinden alınmasının, yeni örneklerine şahit oluyoruz.





Üstelik, yeni yasal düzenlemelerle, kamu görevlilerinin Devlet Denetleme Kurulu tarafından görevden alınması ve TMSF’nin şirketlere kayyum olarak atanması mümkün oluyor.





Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.





Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay.





Kadın cinayetlerinin de, çocuk tacizlerinin de sonu gelmiyor.

"Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem"

Orhan Turan’dan sonra konuşan Ömer Aras da sözlerine "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem” diyerek başladı. Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınını, İliç’te 9 işçinin, Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayı ve 6 Şubat Maraş depremlerini hatırlattı.

“Tüm bu ve benzer ölümlerin arkasında tesis sahiplerinin yönetmeliklere uygun yatırımları maliyet nedeniyle yapmaması ve denetim eksikliği var.” dedi.

TÜSİAD: Güven bunalımı yaşıyoruz, bunun nedeni çöken sistem

14 Şubat'ta da Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD dün yayımladığı açıklamayla Aras hakkındaki soruşturmaya dayanak yapılan açıklamaların derneğin amaçlarıyla tutarlı olduğunu dile getirdi ve "hukuk devleti" vurgusunda ısrar etti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da 19 Şubat'ta partisinin grup toplantısında TÜSİAD'ı ve yöneticilerini hedef aldı: "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneği iseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz! Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız." diyerek iş insanlarını suçladı.

Erdoğan TÜSİAD'ın "Çöken sistem" ifadesini de hedef alarak "Çöken, 'sistem' değil, devletin zayıf, milletin fakir olduğu, kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil, imtiyazla büyüdükleri devirlerin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için iç sıkıntı yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır." dedi.

Ardından istanbul Cumhuriyet Savcılığının, Turan ve Aras'ın polis nezaretinde adliyeye getirilmelerine yönelik talimatı açıklandı: "Şüpheliler Orhan TURHAN ve Mehmet Ömer Arif ARAS'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

(AEK)