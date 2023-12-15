Aras ve istos’tan yeni yıl panayırı

Aras ve istos’un, artık bir gelenek halini alan yeni yıl kitap panayırı başlıyor.

16 Aralık Cumartesi ve 17 Aralık Pazar günü yapılacak olan panayırın bu yılki adresi Moda Kültür Derneği.

Panayır; yazar söyleşileri, imza ve kitap okuma etkinlikleri ve müzik performanslarıyla geçecek. İki yayınevi panayırda indirimli kitap da satacak.

Panayırın ilk gününde Silva Özyerli, Elif Gülez ve istos korosu iki yayınevinin takipçileriyle buluşacak.

Saat 14.00'da likör yolculuğunun hikâyesini dinlemek üzere Silva Özyerli'yle biraraya gelinecek. 16.00'da "Göçün, mübadelenin, toplumsal dönüşümün gölgesinde, 80'lerde çocuk olmak" üzerine konuşmak için Midilli Operasyonu yazarı Elif Gülez'le buluşulacak. 19.00'da da istos korosu, yeni yıl şarkılarını seslendirecek.

İkinci günde ise Berken Döner, Songül Öden ile DJ SevanA panayırda olacak. Saat 15.00'da Berken Döner, “Öyle Bir İstanbul!” kitabını imzalayacak. 17.00'da Songül Öden, “Marika” ve “Son Kadeh” kitaplarından bölümler okuyacak. 18.00'da da DJ SevanA, diaspora Ermenilerinin plaklardaki izini sürecek.

Aras ve istos hakkında

istos yayın

İstanbul Rum topluluğunun parçası kurucularının kişisel inisiyatifiyle, Rumların ve şehrin tarihi, kültürü ve hayatına dair çalışmalara bir katkı koymak, on yıllarca kesintiye uğramış bir yayın geleneğini canlandırmak ve 'nostalji'yle yetinmemek, nostaljiyi halihazırda devam eden pratikle ikame etmek amacıyla 2011'de vücut buldu.

Tanıklıklar, Politika Historika, Elenika dizileriyle Türkçe, Yunanca-Türkçe ve Yunanca eserleri okuyucularla buluşturmayı hedefliyor.

Bir yandan "temel" nitelikte kitaplarla artık tarihi bir vesika sayılabilecek metinleri Türkçeye kazandırırken, bir yandan da İstanbul'da günümüzde üretilen Türkçe ve Yunanca edebi ve akademik çalışmaları yayınlıyor.

Aras Yayıncılık

1993’de İstanbul'da kuruldu.

Türkçe ve Ermenice kitaplarıyla, Türkiye'de iki dilde yayın yapan ender yayınevlerinden de biri oldu.

Ermeni yazarlardan çeviri kitaplar veya çağdaş Ermeni yazarların kaleminden doğrudan Türkçe eserler basan yayınevi, bu yolla, aynı coğrafi bölgede doğup büyümüş, yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanların birbirlerini edebiyat yoluyla daha iyi tanıyıp, anlamalarına yardımcı olmayı, insanlığın ortak değerlerine birlikte katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Günümüz Türkiye'sinde İstanbul'da yoğunlaşmış bir azınlık toplumu olan Ermeniler'in kültürel öğelerini gelecek kuşaklara da taşımaya aracılık etmeyi hedefliyor.