Aras'tan yeni kitap: Hapishane-i Umumi Kadınlar Koğuşu

“Gardiyan küçük kapıyı hızlıca kapatır ve sadece çağrılan kişiyi götürürdü. Fakat o bir saniyelik süre, kimsesi olmayan zavallıların dış dünyayı deneyimlediği yegâne andı. Gardiyan büyük kapıyı açtığı esnada, ufacık aralıktan bakmalarına müsaade etmesi için ona yalvarırlardı. Böylece sokağı, oradaki kadınların büyük mutluluğunu görebileceklerdi.”

Aras Yayınları Vartuhi Kalantar'ın "Hapishane-i Umumi Kadınlar Koğuşu" isimli kitabını okurla buluşturdu.

Kitap, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bir kadın tarafından yazılmış bilinen ilk hapishane tanıklığı olarak nitelendirilebilir.

Lozan’da üniversite öğrencisiyken ailesine yazdığı mektuplar gerekçe gösterilerek 1915’te tutuklanan ve ailesiyle birlikte Divan-ı Harp’te yargılanan Vartuhi Kalantar (1895-1978), hakkında tutuklama kararı çıkarılan diğer Ermeni aydınlarla birlikte Hapishane-i Umumi’ye gönderildi.

İki buçuk yıllık mahkûmiyetini, 1920-1921 yılları arasında Getronagan pandin gineru pajinı [Hapishane-i Umumi Kadınlar Koğuşu] adıyla ilk kez Hay gin dergisinde anlattı.

Kalantar’ın anıları, Osmanlı’nın ilk modern hapishanesi olan Hapishane-i Umumi’yi bir etnografi gibi inceleyen, yazarın keskin gözlem gücüyle harmanlanmış, eşsiz bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Hapishane-i Umumi Kadınlar Koğuşu (1920-1921)

Vartuhi Kalantar

Ermeniceden çeviren: Artun Gebenlioğlu

Anı, 104 sayfa, 13x19,5 cm

Kitap hakkında daha fazla bilgi için tıklayın. Vartuhi KalantarErmeniceden çeviren: Artun GebenlioğluAnı, 104 sayfa, 13x19,5 cmKitap hakkında daha fazla bilgi için

Vartuhi Kalantar hakkında 1911 yılında lisans eğitimi almak için Lozan’a gitti, edebiyat ve tarih alanlarında ihtisas yaptı. Yükseköğrenimine Leipzig Üniversitesi’nde devam etti. Birinci Dünya Savaşı başladığı esnada, yaz tatili için İstanbul’a gelmişti. Bu sırada bir ihbar sonucu evleri basıldı ve ailesiyle birlikte tutuklandı. Babasıyla Vartuhi, neredeyse üç yıl boyunca Hapishane-i Umumi’de hapsedildi. 1918’de serbest kaldı. Savaş’tan sonra toplumsal yardım faaliyetlerine katıldı ve Hay gin dergisinde yazmaya başladı. 1921’de Amerika’ya göç etti. Siyaset ve tarih alanında, İngilizce ve Ermenice pek çok çalışmaya imza attı. 1978 yılında Washington’da öldü.

(EMK)