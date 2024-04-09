Aras-istos kitap panayırı geri dönüyor

Aras Yayıncılık ve istos yayın’ın geleneksel hâle gelen ve bir süredir düzenlenemeyen kitap panayırı yeniden okurla buluşuyor.

Yayınevleri, seçili kitaplarda indirimlerin, kitap setlerinin ve imza günlerinin yer aldığı kitap panayırıyla baharın gelişini kutluyor.

Panayır, 20-21 Nisan tarihlerinde, İstanbul Beyoğlu’ndaki Panayia Kilisesi’nde düzenlenecek.

🌼 Aras-istos kitap panayırı geri döndü! Seçili kitaplarda indirimlerin, çeşit çeşit kitap setlerinin ve imza günlerinin yer aldığı kitap panayırında, baharın gelişini kutluyoruz. 20-21 Nisan tarihlerinde, Beyoğlu Panayia Kilisesi’ne tüm okurlarımızı bekliyoruz! 🤗📚 pic.twitter.com/3ZJNERxAb4

Aras ve istos hakkında

istos yayın

İstanbul Rum topluluğunun parçası kurucularının kişisel inisiyatifiyle, Rumların ve şehrin tarihi, kültürü ve hayatına dair çalışmalara bir katkı koymak, on yıllarca kesintiye uğramış bir yayın geleneğini canlandırmak ve 'nostalji'yle yetinmemek, nostaljiyi halihazırda devam eden pratikle ikame etmek amacıyla 2011'de vücut buldu.

Tanıklıklar, Politika Historika, Elenika dizileriyle Türkçe, Yunanca-Türkçe ve Yunanca eserleri okuyucularla buluşturmayı hedefliyor.

Bir yandan "temel" nitelikte kitaplarla artık tarihi bir vesika sayılabilecek metinleri Türkçeye kazandırırken, bir yandan da İstanbul'da günümüzde üretilen Türkçe ve Yunanca edebi ve akademik çalışmaları yayımlıyor.

Aras Yayıncılık

1993’de İstanbul'da kuruldu.

Türkçe ve Ermenice kitaplarıyla, Türkiye'de iki dilde yayın yapan ender yayınevlerinden biri oldu.

Ermeni yazarlardan çeviri kitaplar veya çağdaş Ermeni yazarların kaleminden doğrudan Türkçe eserler basan yayınevi, bu yolla, aynı coğrafi bölgede doğup büyümüş, yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanların birbirlerini edebiyat yoluyla daha iyi tanıyıp, anlamalarına yardımcı olmayı, insanlığın ortak değerlerine birlikte katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Günümüz Türkiye'sinde İstanbul'da yoğunlaşmış bir azınlık toplumu olan Ermenilerin kültürel öğelerini gelecek kuşaklara da taşımaya aracılık etmeyi hedefliyor. (TY)