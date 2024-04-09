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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 12:07
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 12:07
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Aras-istos kitap panayırı geri dönüyor

Panayır, 20-21 Nisan tarihlerinde, İstanbul Beyoğlu’ndaki Panayia Kilisesi’nde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aras-istos kitap panayırı geri dönüyor
Fotoğraf: Canva

Aras Yayıncılık ve istos yayın’ın geleneksel hâle gelen ve bir süredir düzenlenemeyen kitap panayırı yeniden okurla buluşuyor.

Yayınevleri, seçili kitaplarda indirimlerin, kitap setlerinin ve imza günlerinin yer aldığı kitap panayırıyla baharın gelişini kutluyor.

Panayır, 20-21 Nisan tarihlerinde, İstanbul Beyoğlu’ndaki Panayia Kilisesi’nde düzenlenecek.

Aras ve istos hakkında

istos yayın

İstanbul Rum topluluğunun parçası kurucularının kişisel inisiyatifiyle, Rumların ve şehrin tarihi, kültürü ve hayatına dair çalışmalara bir katkı koymak, on yıllarca kesintiye uğramış bir yayın geleneğini canlandırmak ve 'nostalji'yle yetinmemek, nostaljiyi halihazırda devam eden pratikle ikame etmek amacıyla 2011'de vücut buldu.

Tanıklıklar, Politika Historika, Elenika dizileriyle Türkçe, Yunanca-Türkçe ve Yunanca eserleri okuyucularla buluşturmayı hedefliyor.

Bir yandan "temel" nitelikte kitaplarla artık tarihi bir vesika sayılabilecek metinleri Türkçeye kazandırırken, bir yandan da İstanbul'da günümüzde üretilen Türkçe ve Yunanca edebi ve akademik çalışmaları yayımlıyor.

Aras Yayıncılık

1993’de İstanbul'da kuruldu.

Türkçe ve Ermenice kitaplarıyla, Türkiye'de iki dilde yayın yapan ender yayınevlerinden biri oldu.

Ermeni yazarlardan çeviri kitaplar veya çağdaş Ermeni yazarların kaleminden doğrudan Türkçe eserler basan yayınevi, bu yolla, aynı coğrafi bölgede doğup büyümüş, yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanların birbirlerini edebiyat yoluyla daha iyi tanıyıp, anlamalarına yardımcı olmayı, insanlığın ortak değerlerine birlikte katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Günümüz Türkiye'sinde İstanbul'da yoğunlaşmış bir azınlık toplumu olan Ermenilerin kültürel öğelerini gelecek kuşaklara da taşımaya aracılık etmeyi hedefliyor. (TY)

Aras Yayıncılık istos yayın Ermenice rumca Kitap Şenliği
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