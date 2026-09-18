Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve rapçi Sefo dahil çok sayıda gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonunda, aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

*Aras Bulut İynemli

*Sefo

*Melis Sezen

*Nilperi Şahinkaya

*Hande Demir

*Hasan Şaş

*Melis İşiten

*Yeliz Yeşilçimen

*Anıl Durmuş

*Hazal Filiz Küçükköse

*Volkan Akçıray

*Zeynep Akçıray

*Eda Güzelcik

*Sezer Çakır

*Sayat Zurnacı

Ünlülere operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Savcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

(FY)