Arap Kadri ve Tarzan 19 Nisan'da vizyonda

1970 ve 80’li yıllarda mizah dergisi Fırt Dergisi’nde yayınlanan "Arap Kadri ve Tarzan" karikatürlerinin sinemaya uyarlandığı film, 19 Nisan'da gösterimde.

Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği "Arap Kadri ve Tarzan", özgürlüğüne düşkün, kurallara uymayan bir adam olan Arap Kadri’nin, ormanda düzenli yaşayan Tarzan ile sürekli çatışmasını konu alıyordu.

Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ise Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier rol alıyor.

Filmin konusu ise şöyle:

"Ormanda yaşayan halk, artık dayanılmaz bir hal alan susuzluk sorunuyla karşı karşıyadır. Bunun için çözüm arayan Tarzan ile çözüm aramayan Arap Kadri ise liderlik çatışması içindedir. Şehir yaşamından bıkmış ve ormanın derinliklerinde yaşamayı tercih eden bu renkli karakter, karşılaştığı bu düzenli yaşama da karşıdır. Arap Kadri’nin varlığından haberdar olmadığı kızının ormana gelmesi ve evlilik yolunda ilk adımı atarken babasının yanında olmasını istemesiyle birlikte artık kahramanlara İstanbul yolu gözükür."

Çizgi dizi "Arap Kadri ve Tarzan" hakkında

Arap Kadri, Tekin Aral`ın öykülerini yazdığı, 70 ve 80’li yıllarda Fırt dergisinde yayımlanan, “Arap Kadri ve Tarzan” karikatürlerinde ve çizgi romanlarında mevcut karakteridir.

İrfan Sayar, Nuri Kurtcebe ve Latif Demirci çizimlerini yaptı.

Arap Kadri, kıllı koskocaman göbeği, dizlerine kadar sarkan kirli beyaz donu ile hatırlanır. Özgürlüğüne düşkün, kurallara uymayan bir adam olan Arap Kadri’nin, ormanda düzenli yaşayan Tarzan ile sürekli çatışması ana konudur.

Tekin Aral tipi yaratırken Üsküdar'da yaşayan, semtin kabadayısı ve bıçkını olan, ama haraç yemeyen, başkasının parasını gasp etmeyen, kavgacı, deli dolu birisi olan Arap Yaşar isimli bir tabela ressamından esinlendiğini belirtmiştir.(AÖ)