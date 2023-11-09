Arap Film ve Medya Enstitüsü, Filistin filmlerini erişime açtı

Arap Film ve Medya Enstitüsü (AFMI), Filistin-İsrail Savaşı’na dair abluka altındaki Gazze’de yaşanan mevcut durumla ilgili bir kaynak olması için Filistinlilerin Sesi (Palestinian Voices) başlıklı programı çevrimiçi erişime açtığını duyurdu.

Programdaki filmlerin çoğunun çevrimiçi ve dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirten enstitü, açıklamasında özetle şöyle dedi:

“Ortak insanlığımızın anlaşılması”

“AFMI olarak anlatıyı sürekli değiştirmeye, hikâyelerimizi paylaşmaya, sanat ve hikâye anlatımı yoluyla ortak insanlığımızın anlaşılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu zor dönemde, Filistin'in tarihini, kültürünü ve halkını yansıtan bir film seçkisini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

“Filistinlilerin Sesi başlıklı bu ücretsiz programın, Gazze'de yaşanan mevcut durum ve bundan etkilenen insanlar hakkında fikir verebilecek bir kaynak olmasını umuyoruz.

“Filistinlilerin Sesi programı kasım ayı boyunca devam edecek. Bu serideki filmlerin çoğunu çevrimiçi olarak ve dünyanın her yerinden izleyebilirsiniz.”



Program ve gösterimlerle ilgili detaylı bilgi için burayı tıklayın.

Arap Film ve Medya Enstitüsü, Kuzey Amerika'daki en büyük ve eski Arap Film Festivali'ni organize eden ekip tarafından 1996 yılında kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. (TY)



