Aram Yayınları'nın Kürtçeye çevirdiği çocuk klasikleri serisine dokuz yeni kitap eklendi

Çocuk edebiyatına dair bir süredir önemli katkılar sunan Aram Yayınları, 100 dünya klasiğini Kürtçeye çevirmeye devam ediyor. Kürt çocuklarının edebiyat alanında yazılı materyal ihtiyacını önemli oranda karşılayacak çalışma kapsamında 19 eser Kürtçenin Kurmancî lehçesine kazandırıldı. Çocukların keyifle okuyacağı çeviri eserler, hem ebeveynler hem de eğitim kurumlarında okutulmak üzere öğretmenlerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak nitelikte.

“100 KLASÎKÊN ZAROKAN” (100 Çocuk Klasiği) serisi kapsamında ilk olarak 19 kitap çevirisi yapılırken, eserlerin baskısında kaliteye önem verildiği anlaşılıyor. Çocuk klasiklerini peyderpey Kürtçeye çevirmeye devam edecek olan Aram Yayınevi, çocuk edebiyatı alanındaki çabalarının sürdürülebilmesi için ebeveyn ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Kürtçenin daha yaygın hale gelebilmesinin okuma ve yazmayla mümkün olduğunu ve bunun da küçük yaşlardan itibaren sağlanması gerektiğini hatırlatan yayınevi, Kürt çocuklarının materyal ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla dayanışmaya ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

Okurlara çağrıda bulunan yayınevi, Kürtçe okur-yazarlığın yayılması için çevirisini yaptıkları eserleri maliyeti kurtaracak bir fiyatlandırmayla satışa sunduklarını açıkladı. Yayınevi çevirilerinde, farklı coğrafyaların kültürel zenginliğini yansıtırken, adalet, barış, kardeşlik, sevgi, dostluk, paylaşım, dayanışma gibi temalara öncelik veriyor.

Yayınevi, şimdilik şu eserlerin çevirisini yaptı: Serpêhatiyên Alîcê - Alice Harikalar Diyarında (Lewis Carrill)

Gera Li Dor Dinyaye Di - 80 Günde Devri Alem (Jules Verne)

Ger û Geştên Gullivero - Güliver'in Gezileri (Jonathan Swift)

Oliver Twist ( Charles Dickens)

Robin Hood (Howard Pyle)

Kemanjenê Piçûk - Küçük Kemancı (Eleanor H. Porter)

Tom Sawyer (Mark Twain)

Pollyanna (Eleanor H. Porter)

Masîreşkê Biçûk - Küçük Kara Balık (Samed Behrengi)

Pinokyo (Carlo Collodi)

Kontê Monte Kristo - Monte Kristo Kontu (Alexandre Dumas)

Mîrko - Küçük Prens ( Antoine de Saint Exupêry)

Sêwî - Kimsesiz Çocuk (Hector Malot)

Încî - İnci (John Steinbeck)

Sê Çekdar - Üç Silahşörler (Alexandre Dumas)

Hucklebery Finn (Mark Twain)

Girava Xizîne - Define Adası (Robert Louise Stevenson)

Qaqlîbaz - Martı Jonathan Livingston (Richard Bach)

Don Kişot (Cervantes).

(SYZ/AÖ)