ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 09:58 2 Eylül 2026 09:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 10:01 2 Eylül 2026 10:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Aram Tigran Kent Konservatuvarı’nda kayıtlar başladı

Diyarbakır’da 2016’daki kayyım döneminde kapatılan Aram Tigran Kent Konservatuvarı, dokuz yılın ardından yeniden açıldı. Konservatuvarın ücretsiz eğitim programlarına başvurular 20 Eylül’e kadar sürecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aram Tigran Kent Konservatuvarı’nda kayıtlar başladı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aram Tigran Kent Konservatuvarı, yeni dönem için öğrenci kayıtlarını açtı.

Kentin kültürel ve sanatsal birikimini korumayı ve yeni kuşaklara aktarmayı amaçlayan konservatuvara başvurular 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak.

Kayyım döneminde kapatılmıştı

2010’da kurulan Aram Tigran Kent Konservatuvarı’nın faaliyetlerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne 1 Kasım 2016’da kayyım atanmasının ardından son verilmişti.

bianet de kayyım döneminin ardından konservatuvarda Kürtçe ve çok dilli sanat eğitimi veren eğitmenlerin sözleşmelerinin feshedildiğini, yüzlerce çocuk ve yetişkin öğrencinin eğitimlerinin kesintiye uğradığını aktarmıştı.

Konservatuvar dokuz yılın ardından belediye bünyesinde yeniden faaliyete geçti.

Ecem Ra: Kürt kadını böyle olamaz diyenlere müziğimle cevap veriyorum
Ecem Ra: Kürt kadını böyle olamaz diyenlere müziğimle cevap veriyorum
13 Haziran 2026

Altı alanda eğitim

Yeni dönemde konservatuvarda sinema, tiyatro, müzik, çocuk müziği, Kürt dili ve edebiyatı ile halk oyunları alanlarında eğitim verilecek.

Kontenjanların sınırlı olduğu programdaki atölyeler Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Çocuklara altı yıl Kürtçe müzik eğitimi

Konservatuvarın çocuk müziği bölümüne 7-12 yaş arasındaki çocuklar başvurabilecek.

Eğitim dilinin Kürtçe olacağı bölümde çocuklar altı yıl boyunca müzik eğitimi alacak. Program, çocukların müzikle erken yaşta buluşmasını ve yeteneklerini uzun süreli bir eğitim süreci içinde geliştirebilmelerini amaçlıyor.

Anadilinde müzik eğitimi, konservatuvarın geçmiş dönem çalışmalarında da öne çıkıyordu. Kayyım döneminde kurumdan ayrılmak zorunda kalan bazı eğitmenler, çocukların Kürtçe müzik eğitimine devam edebilmesi için çalışmalarını daha sonra farklı oluşumlar altında sürdürmüştü.

Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?
Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?
14 Ekim 2025

Başvurular 20 Eylül’e kadar

Başvurular, Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) üzerinden çevrimiçi yapılacak. Diyarbakır dışından başvurular da kabul edilecek.

Başvuruların ardından öğrenci seçme atölyeleri 21-27 Eylül tarihlerinde Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Sonuçlar 5 Ekim’de açıklanacak, dersler ise 12 Ekim’de başlayacak.

Başvuru koşulları ve programla ilgili ayrıntılı bilgi, konservatuvarın 0412 502 90 18 numaralı telefonundan alınabilecek.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
aram tigran Kürtçe müzik diyarbakır büyükşehir belediyesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git