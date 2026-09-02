Aram Tigran Kent Konservatuvarı’nda kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aram Tigran Kent Konservatuvarı, yeni dönem için öğrenci kayıtlarını açtı.

Kentin kültürel ve sanatsal birikimini korumayı ve yeni kuşaklara aktarmayı amaçlayan konservatuvara başvurular 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak.

Kayyım döneminde kapatılmıştı

2010’da kurulan Aram Tigran Kent Konservatuvarı’nın faaliyetlerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne 1 Kasım 2016’da kayyım atanmasının ardından son verilmişti.

bianet de kayyım döneminin ardından konservatuvarda Kürtçe ve çok dilli sanat eğitimi veren eğitmenlerin sözleşmelerinin feshedildiğini, yüzlerce çocuk ve yetişkin öğrencinin eğitimlerinin kesintiye uğradığını aktarmıştı.

Konservatuvar dokuz yılın ardından belediye bünyesinde yeniden faaliyete geçti.

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Altı alanda eğitim

Yeni dönemde konservatuvarda sinema, tiyatro, müzik, çocuk müziği, Kürt dili ve edebiyatı ile halk oyunları alanlarında eğitim verilecek.

Kontenjanların sınırlı olduğu programdaki atölyeler Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Çocuklara altı yıl Kürtçe müzik eğitimi

Konservatuvarın çocuk müziği bölümüne 7-12 yaş arasındaki çocuklar başvurabilecek.

Eğitim dilinin Kürtçe olacağı bölümde çocuklar altı yıl boyunca müzik eğitimi alacak. Program, çocukların müzikle erken yaşta buluşmasını ve yeteneklerini uzun süreli bir eğitim süreci içinde geliştirebilmelerini amaçlıyor.

Anadilinde müzik eğitimi, konservatuvarın geçmiş dönem çalışmalarında da öne çıkıyordu. Kayyım döneminde kurumdan ayrılmak zorunda kalan bazı eğitmenler, çocukların Kürtçe müzik eğitimine devam edebilmesi için çalışmalarını daha sonra farklı oluşumlar altında sürdürmüştü.

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Başvurular 20 Eylül’e kadar

Başvurular, Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) üzerinden çevrimiçi yapılacak. Diyarbakır dışından başvurular da kabul edilecek.

Başvuruların ardından öğrenci seçme atölyeleri 21-27 Eylül tarihlerinde Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Sonuçlar 5 Ekim’de açıklanacak, dersler ise 12 Ekim’de başlayacak.

Başvuru koşulları ve programla ilgili ayrıntılı bilgi, konservatuvarın 0412 502 90 18 numaralı telefonundan alınabilecek.

(NÖ)