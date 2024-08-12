Aram Tigran Diyarbakır’da şarkılarıyla anıldı

Ermeni sanatçı Aram Tigran, ölümün 15. yılında Diyarbakır’da, seslendirdiği Kürtçe şarkılarla anıldı.

9 Ağustos 2009’da yaşamını yitiren Ermeni Sanatçı Aram Tigran için Diyarbakır’daki Dengbêj Evi’nde anma etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kültür Sanat Derneği’nin organize ettiği programa, DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanları Gülşen Özer ve Abbas Şahin’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

“Aşklarda, ninnilerde, ağıtlarda yaşıyor”

Dicle Kültür Sanat Derneği Eş Başkanı Celal Ekin, konuşmasında “Mamoste Aram’ı örnek alarak Kürt kültürü ve sanatını büyütelim” dedi. Ekin, Tigran’ın mirasının yaşatılması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Özer, Aram Tigran’ın aşklarında, ninnilerinde, hasretlerinde ve ağıtlarında yaşadığını belirterek, “Aram Tigran’a borçluyuz” dedi.

Üç dilde selamlama

Sarp Gragos Ermeni Vakfı yöneticilerinden Gaffur Ohanyan, konuşmasının başında Kürtçe, Ermenice ve Türkçe selam vererek Ermenilerin zorluklar içindeki hayatlarına değindi.

Ohanyan, “Aram Tigran, hem Suriye’de hem Ermenistan’da hem de Amed’de zahmet içinde yaşadı. Ermeni ve Kürtler hem en uzak hem de en yakın iki halktı. Bu durum Aram Tigran’da vücut buldu” diyerek sanatçının hem Ermenice hem Kürtçe şarkılarındaki coşkusunu anlattı. Ohanyan, bu tür etkinliklerin devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte, Dicle Kültür ve Sanat Derneği üyeleri ve Ma Music eğitmenlerinden Neşet Güçmen, Aram Tigran’ın şarkılarını seslendirdi. Anma programı, Tigran’ın “Zimanê Kurdi” şarkısının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.

Aram Tigran, yaşamı boyunca Kürt ve Ermeni kültürlerini müziğiyle bir araya getirerek unutulmaz bir miras bıraktı. Onun anısına düzenlenen bu etkinlik, kültürler arası bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Toprağına hasret bir hayat: Aram Tigran

(İY/AS)