KADIN
YT: Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:18
 SG: Son Güncelleme: 24.12.2025 14:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Aralık Feminist’ten Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi saldırılara tepki

Açıklamada, ana akım futbol tribünlerinin hâlâ cinsiyetçiliğin ve ırkçılığın hüküm sürdüğü alanlar olmaya devam ettiği vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Aralık Feminist’ten Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi saldırılara tepki
Amedsporlular Leyla Zana'ya saldırılara, Kürtçe "Aslan aslandır; ha kadın, ha erkek" pankartıyla yanıt verdi/Fotoğraf:cegamedya.com

Aralık Feminist, Bursaspor maçında bir grup taraftarın Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi cümlelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ana akım futbol tribünlerinin hâlâ cinsiyetçiliğin ve ırkçılığın hüküm sürdüğü alanlar olmaya devam ettiği vurgulandı.

Tribün kültüründe rakip takımın “kadınlaştırılarak” aşağılandığı, cinsel şiddetin sloganlara taşındığı ve cinsiyetçi küfürlerin olağanlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, geçmişte erkek taraftarların ırkçı saiklerle sahalara mermi ve bıçak attığı hatırlatıldı. Bu ortamın tesadüfi olmadığına dikkat çekildi.

Aralık Feminist, son olarak Bursaspor maçında taraftar erkeklerin Leyla Zana’ya hep bir ağızdan cinsiyetçi küfür ettiğini ve bu hakaretlerin kamuoyunda sahiplenildiğini belirtti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve “arkasındayız” söylemleriyle, bir kadına yöneltilen küfrün adeta kolektif bir kimlik ve gurur unsuru haline getirildiği ifade edildi. Açıklamada, bu tutumun yalnızca bireysel bir hakaret değil, politik bir saldırı olduğunun altı çizildi.

Bu küfürlerin ardından farklı şehirlerdeki spor kulüplerinin taraftarlarının da benzer söylemlere katılmasının tehlikeli bir dalgaya dönüştüğü belirtilen açıklamada, “Her zaman söylediğimiz gibi ırkçılıkla patriyarka kol kola ilerliyor” denildi.

Aralık Feminist, Leyla Zana’ya yönelik saldırının aynı zamanda Kürt kadınların örgütlü mücadelesine dönük bir saldırı olduğunu vurgulayarak, bu zihniyetle mücadele çağrısı yaptı.

“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
23 Aralık 2025

(EMK)

