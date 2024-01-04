Aralık ayı iş cinayetleri raporu: 154 işçi hayatını kaybetti, 5'i çocuktu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosunun Aralık verilerini yayımladı.

Buna göre Aralık’ta en az 154 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2023’te çalışırken ölen işçi sayısı ise en az 1929 olarak kayıtlara geçti. 2022 verisi 1843 işçinin hayatın kaybettiği yönündeydi.

İSİG Meclisi, Ocak’ta 115, Şubat’ta 261, Mart’ta 130, Nisan’da 123, Mayıs’ta 147, Haziran’da 160, Temmuz’da 184, Ağustos’ta 206, Eylül’de 153, Ekim’de 151, Kasım’da 145 ve Aralık’ta 154 işçinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Aralık’ta ölenlerin 5’i 15-17 yaş aralığındaki çocuk/genç işçilerdi. 18-29 yaş arasında 26, 30-49 yaş arasında 71, 50-64 yaş arasında 43, 65 yaş ve üstünde 3 işçi öldü. İSİG Meclisi 6 işçinin ise yaşını belirleyemedi.

"Yoksul ailelerin çocukları ucuz işgücü olarak çalıştırılıyor"

İsig Meclisi genç/çocuk işçi ölümleriyle ilgili şu notu düştü:

16 yaşındaki Suriyeli işçi Abdullah El Hamuud, Adıyaman’da çalıştığı sebze halinde çıkan tartışmada patronu İsmail Mustafa Akkı tarafından 11 yerinden bıçaklandı… 17 yaşındaki Ömer Çakar, Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi. Diyarbakır Kayapınar’da MESEM kapsamında klimacıda staj yapıyordu ve klima takarken ikinci kattan düştü… 15 yaşındaki Ömer Girgin, Kocaeli Körfez’de çırak olarak çalıştığı kaporta boya atölyesinde sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucu yandı… 17 yaşındaki Ulaş Dumlu, ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Konya Ereğli’de stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ile gittiği Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden arıtma (çöktürme) havuzuna düştü… 17 yaşındaki moto kurye Mustafa Koç, Kocaeli Körfez’de sipariş götürürken otomobille çarpıştı… Türkiye’ye uluslararası işbölümünde biçilen misyon bu. Yoksul ailelerin çocuklarının çoğu zaman da devlet eliyle işyerlerinde (herhangi bir denetim dahi olmadan) ucuz işgücü olarak çalıştırılması.

En fazla ölüm inşaat işkolunda

Aralık’ta iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 44;

Taşımacılık işkolunda 18;

Tarım, orman işkolunda 17 emekçi (12 işçi ve 5 çiftçi);

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 14;

Metal işkolunda 13;

Konaklama, eğlence işkolunda 13;

Belediye, genel işler işkolunda 8;

Madencilik işkolunda 4;

Gıda, şeker işkolunda 3;

Tekstil, deri işkolunda 2;

Banka, finans, sigorta işkolunda 2;

Çimento, toprak, cam işkolunda 2;

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 2;

Petro-kimya, lastik işkolunda 1;

Ağaç, kağıt işkolunda 1;

Basın, gazetecilik işkolunda 1;

Enerji işkolunda 1;

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 1 işçi;

7 işçinin çalıştığı işkolunu belirlenemedi…

Nedenler

Bu aydaki iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle:

Ezilme, göçük nedeniyle 34;

Trafik, servis kazası nedeniyle 33;

Yüksekten düşme nedeniyle 30;

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 17;

Patlama, yanma nedeniyle 7;

İntihar nedeniyle 7;

Elektrik çarpması nedeniyle 6;

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3;

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 3;

Şiddet nedeniyle 3 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı 11 işçi.

İSİG Meclisi, 2023'ü kapsayan yıllık iş cinayetleri raporunu önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

2013'te en az 1235, 2014'te 1886, 2015'te 1730, 2016'da 1970, 2017'de 2 bin 6, 2018'de 1923, 2019'da 1736, 2020'de 2 bin 427, 2021'de 2 bin 170, 2022'de 1843 işçi çalışırken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30 Haziran 2012'de Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından sonra, 2014'te 1886,, 2016'da 1970,, 2018'de 1923,, 2020'de 2 bin 427,2022'de 1843 işçi çalışırken öldü

(HA)