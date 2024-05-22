"Araklı yaylaları maden şirketlerine peşkeş çekilemez"

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Pazarcık ile Yeşilyurt Yılantaş yaylaları 2021’de Cumhurbaşkanı Kararı’yla ‘turizm merkezi’ olmaktan çıkarılmış, bu yılın mart ayında da bir dizi şirkete altın madeni için ruhsat verilmişti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, dün (21 Mayıs) Meclis’te yaptığı konuşmayla duruma tepki gösterdi, “Araklı maden şirketlerine peşkeş çekilemez” dedi.

“Yaylalar siyaset-ticaret rant çarkına teslim edildi”

“Trabzon’da en çok oy aldığınız ilçelerden biri olan Araklı ilçesi halkı ayağa kalkıyor haberiniz olsun” diyerek AKP’li milletvekillerine seslenen Suiçmez, sözlerin şöyle sürdürdü:

“1998 yılında turizm merkezi ilan edilen Araklı Pazarcık ve Yeşilyurt Yılantaş yaylaları, Cumhurbaşkanı Kararı’yla turizm merkezi olmaktan çıkarılarak siyaset-ticaret rant çarkına teslim edilmiştir. Bir yandan doğayı korumaktan bahsediyorsunuz, diğer yandan doğal yaşam alanlarını sermayenin eline bırakıp yok olmasına göz yumuyorsunuz.”

“Araklı maden şirketlerine peşkeş çekilemez”

CHP’li Suçiçmez, bölgenin maden işletmeciliğine açılmasının “telafisi mümkün olmayan zararlara” yol açacağını belirterek şunları kaydetti:

“Sadece Araklı Karadere havzasının değil tüm bölgenin yaşamına can suyu olan toprakların maden işletmeciliğine açılmasının zararlarının telafisi mümkün değildir. Karadere Vadisi’nde turizm ve çevre katliamına neden olacak olan bu duruma Arakılılı hemşerilerimiz direnecek ve asla izin vermeyecektir. Araklı’nın eşsiz doğası ve yaşamı maden şirketlerine peşkeş çekilemez.”

(VC)