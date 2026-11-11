Arabesk müziğin bestecilerinden Cengiz Tekin yaşamını yitirdi

Yaklaşık üç buçuk aydır İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Tekin, 10 Kasım Salı günü saat 22.43'te geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi.

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Sanatçının ölüm haberini kızı Sevcan Tekin ve ailesi duyurdu.

Üç buçuk aydır tedavi görüyordu

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Tekin, yaklaşık üç buçuk aydır hastanede tedavi altındaydı.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın aktardığına göre Tekin, 2018 yılında da kalp krizi geçirmişti.

Son dönemde kalp yetmezliği ve başka sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören sanatçı, 10 Kasım gecesi yaşamını yitirdi.

Kızı Sevcan Tekin, babasının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, ailesinin aylar boyunca iyileşme haberi beklediğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

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Eserlerini birçok sanatçı seslendirdi

1955 yılında doğan Cengiz Tekin, arabesk müzik alanında besteci ve ses sanatçısı olarak çalıştı.

Uzun yıllar İbrahim Tatlıses ile birlikte çalışan Tekin'in besteleri, farklı kuşaklardan çok sayıda sanatçının albümlerinde yer aldı.

Tekin'in eserlerini seslendiren sanatçılar arasında İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor bulunuyor.

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Cengiz Tekin kimdir? 1955 doğumlu Cengiz Tekin, arabesk müziğin tanınan bestecilerindendi. Besteciliğinin yanı sıra yorumculuk da yapan Tekin, müzik kariyeri boyunca çok sayıda esere imza attı. Sanatçının besteleri arasında “Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş”, “Zalimden de Zalim”, “Senin Yerine”, “Dert Kitabı”, “Diyemedim”, “Sevdik de Ne Oldu”, “Benim Hayatım”, “Dünyamı Yıkmasaydın” ve “Kolay Kolay Sevmem Artık” bulunuyor. Tekin, uzun yıllar sürdürdüğü müzik çalışmalarının ardından 10 Kasım 2026'da İstanbul'da yaşamını yitirdi.

(FY)