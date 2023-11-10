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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 14:35
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 14:35
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Ara tatilde İş Sanat’tan çocuklara atölyeler

Türkiye İş Bankası’nın İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde 11-19 Kasım tarihleri arasında çocuklar için düzenleyeceği atölyelerin tamamı ücretsiz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/ara-tatilde-is-sanattan-cocuklara-atolyeler.jpg
Fotoğraf: İş Sanat

İş Sanat, sonbahar ara tatiline giren öğrencileri İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde atölyeler ile ağırlıyor. 

11-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve ücretsiz olarak düzenlenen atölyeler, farklı yaş gruplarının katılabileceği birçok etkinliği kapsıyor.

5-6 yaş grubunun katılabileceği “Yaşasın Cumhuriyet” atölyesi, çocukları Cumhuriyet’in ilk 15 yılını kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Atölyeye katılan çocuklar kendi kutlamalarını tasarlayarak dönemin ikonik taçlarından hazırlıyorlar. 

Da Vinci’nin kanat mekanizması

7-9 yaş grubunun katılabileceği “Bayrak Sallayan Robotlar” atölyesinde ise katılımcılar Leonardo Da Vinci’nin kanat mekanizmasından etkilenerek robotik Lego modeli inşa ediyorlar. Havacılık hakkında katılımcılarını bilgilendiren atölyede, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak bu iki kanattan Türkiye Cumhuriyeti bayrakları sallandırılıyor.

Müzenin diğer atölyeleri, yaş grupları ve kontenjanları hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için [email protected] adresiyle iletişime geçebilirsiniz. 

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de “Müzede Masal: Birikim Masalı (Ebeveyn-Çocuk Atölyesi),” “Cumhuriyet Postası Atölyesi” ve “Dans Eden Fırçalar Atölyesi” gibi pek çok atölye düzenliyor. 

Ankara İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyeler için daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresiyle iletişime geçebilirsiniz. (TY)

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