KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 10:35
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 10:35
1 dk Okuma

Ara Dinkjian ve istos korosu yeniden sahnede

Müzisyen, Salon İKSV’de vereceği konserin ardından 1 Ekim’de istos korosu’yla Moda Sahnesi’nde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Besteleriyle özgün bir müzik portresi yaratan ABD’li Ermeni müzisyen Ara Dinkjian, yeniden İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor.

Dinkjian, 30 Eylül’de Salon İKSV’de Sokratis Sinopoulos ve Yann Keerim’le birlikte sahne alarak hem kendi bestelerini hem de geleneksel ezgileri seslendirecek.

Müzisyen, 1 Ekim’de ise, 2017’den bu yana Fotini Kokkala şefliğinde çokdilli repertuvarıyla sahne alan istos korosu ile birlikte Kadıköy Moda Sahnesi’nde sahne alacak.

Ara Dinkjian hakkında

1958 yılında New York’ta doğan ABD’li Ermeni müzisyen.

Müzik hayatına çok küçük yaşlarda başlamış ve özellikle bağlama ailesi kökenli bir enstrüman olan oud ile tanınmıştır.

Hem caz hem de dünya müziği alanında kendine özgü bir tarz geliştirmiştir. Özellikle Anadolu ve Ermeni müzik mirasını çağdaş bir üslupla harmanlayarak evrensel bir sound yaratır. Bağlamanın yanı sıra gitar ve diğer telli çalgıları da çalabilmektedir.

Müziğinde genellikle Ortadoğu, Balkan ve Ermeni melodileri ile caz armonilerini birleştirir.

istos korosu hakkında

2017 yılında şef Fotini Kokkala yönetiminde kurulan, çokdilli ve çokkültürlü bir müzik topluluğu.

Amacı, farklı kültürlerin müzik mirasını bir araya getirerek klasik, halk ve çağdaş repertuvarlardan oluşan çok sesli performanslar sunmaktır.

Koronun repertuvarı geleneksel Anadolu ezgileri, Ermeni, Yunan ve Balkan halk müzikleri ile çağdaş besteleri içerir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
