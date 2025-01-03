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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 09:29
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 09:31
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Apple, "Siri"nin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada 95 milyon dolar ödeyecek

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, Apple logosu siyah bir zeminde merkezi bir şekilde yer alıyor. Logonun bulunduğu yüzeyde su damlacıkları yoğun bir şekilde yer alıyor ve damlacıklar detaylı bir doku oluşturmuş. Görsel genel olarak siyah, gri ve metalik tonlarında, minimalist bir tasarıma sahip ve su damlacıklarının etkisiyle parlak bir görünüm sergiliyor. Logonun sade ve belirgin olması dikkat çekiyor.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma, Oakland'daki federal mahkemeye sunuldu.

AA'nın haberine göre, söz konusu dava, "Siri"nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın onaylanması halinde, "Siri" özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek.

Anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD'deki kullanıcıları kapsayacak.

Sesli asistan teknolojisi "Siri", ilk olarak 2011'de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı.

Kullanıcıların "Siri"yi eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan "Hey Siri" özelliği ise 2014 yılında tanıtılmıştı.

(EMK)

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