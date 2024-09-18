AP’nin yeni milletvekilleri, AB’nin Gazze politikasını eleştirdi

Avrupa Parlamentosu (AP), 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından yeni yasama dönemine başladı.

AP'de Gazze'deki durumun ele alındığı oturumda söz alan bazı milletvekilleri, AB'nin İsrail politikasını taraflı bulduğunu söyledi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak niteledi ve Binyamin Netanyahu hükümetine yaptırım uygulanmasını savundu.

“2 milyon Gazzeli aç bırakılıyor”

AP'ye ilk kez bu seçimle giren, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubundan İrlandalı milletvekili Aodhan O Riordain, " Gazze'de olanlar tam bir insani felaketten başka bir şey değil. 41 bin Filistinli öldürüldü. Gazze moloz yığınına döndü. 2 milyon Gazzeli aç bırakılıyor, elektriksiz, temiz susuz, kanalizasyon sistemi olmadan veya tam işlevli hastane olmadan yaşıyor. AB'nin bu krize verdiği yanıt tamamen yetersiz ve kabul edilemezdi" diye konuştu.

O Riordain, AB'nin İsrail'i durdurmak için yapabileceklerinin, ortaklık anlaşmasını iptal etmek, savaş ve soykırım suçlarının faillerini sorumlu kılmak ve İsrail hükümetine karşı yaptırım uygulamak olduğunu vurguladı.

“Uluslararası toplum daha ne kadar tahammül edecek?”

Yeşiller grubundan İspanyol milletvekili Jaume Asens Llodra, "Avrupa daha ne kadar Bay Kasap Netanyahu'yu desteklemeye devam edecek?" diye sordu:

"Uluslararası toplum daha ne kadar tahammül edecek? Uluslararası Adalet Divanı'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını ne kadar daha görmezden gelecekler? Daha kaç ölüme ihtiyacımız var? Buraya gelip bu ölüler için ağlamak ve buna izin veren silahları sağlamaya devam etmek suç teşkil eden bir ikiyüzlülüktür. Putin'e yaptırım uygulamak ve Netanyahu'ya uygulamamak ikiyüzlülüktür. Mağdurlar Ukraynalı veya Filistinli olmalarına bakılmaksızın aynı değerdedir."

“AB-İsrail ortaklık anlaşmasını askıya almalıyız”

Yeşiller Grubundan İspanyol milletvekili Ana Miranda Paz, "İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor. Yapmamız gereken çok açık, AB-İsrail ortaklık anlaşmasını askıya almalıyız. Silah ambargosu uygulamalıyız. AB'deki tüm ülkeler diplomatik ilişkileri kesmeli. Barıştan bahsettiğimizde, soykırımdan veya cinayetten de bahsedemeyiz. Soykırıma 'hayır' diyoruz. Bu yüzden bu soykırım yaşanırken oturup izleyen bu AB Komisyonu'na karşı oy kullandık" dedi.

“Kaç nesil daha aynı şeyi yaşamak zorunda?”

Sol gruptan, Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan, Filistin topraklarında "soykırım" yaşandığını, AB'nin yaptırımlarıyla İsrail'e baskı kurabileceğini belirterek "Dört nesildir ailem bu durumda. Sorumluluklarımızı yerine getirmeden önce kaç nesil daha aynı şeyi yaşamak zorunda kalacak?" sorusunu yöneltti.

“İsrail uluslararası hukuku defalarca çiğnedi”

Sol gruptan İrlandalı milletvekili Lynn Boylan da şunları söyledi:

"Gazze'deki savaş 7 Ekim'de başlamadı. İsrail uluslararası hukuku defalarca çiğnedi ve yıllarca hiçbir sonuç doğurmayan savaş suçları işledi. Eğer AB gerçekten hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına inansaydı, AB-İsrail ortaklık anlaşması çoktan iptal edilmiş olurdu. Hızlı ve sert yaptırımlar olurdu. Ancak ne yazık ki, konu İsrail olduğunda AB'nin çifte standartları norm haline geldi. Ancak, şu anda Gazze'de tanık olduğumuz barbarlık eylemleri akıl almaz boyutta ve soykırım evlerimize canlı olarak aktarılıyor."

“Soykırım, Batı'nın desteği olmadan mümkün olmazdı”

Sol gruptan Belçikalı milletvekili Marc Botenga da "Orada gerçekleşen soykırım, Batı'nın bu etkili desteği olmadan mümkün olamazdı. Bu, Batılı ülkelerin desteğiyle İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır. Akşam eve döndüğünüzde çocuklarınızın gözlerinin içine nasıl bakabiliyorsunuz? Onlara nasıl temiz bir vicdanla 'iyi geceler' diyebiliyorsunuz? Bunu anlayamıyorum" diye konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonunun yeni üyeleri Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilen Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, yeni Komisyon üyelerini ve görev dağılımlarını, dün Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. AB'nin yürütme organı olarak faaliyet gösteren Komisyon'un yeni yapılanmasında 6 Başkan Yardımcısı bulunuyor: İspanya'dan Teresa Ribera "Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm", Fransa'dan Stephane Sejourne "Refah ve Sanayi Stratejisi", Estonya'dan Kaja Kallas "Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası", İtalya'dan Raffaele Fitto "Uyum ve Reform", Finlandiya'dan Henna Virkunen "Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi", Romanya'dan Roxana Minzatu "Halk, Yetenekler ve Hazırlılık"tan sorumlu başkan yardımcıları oldu. Ayrıca Slovenya'dan Marta Kos "Genişleme", Slovakya'dan Maros Sefkovic "Ticaret ve Ekonomik Güvenlik", Letonya’dan Valdis Dombrovskis "Ekonomi ve Üretkenlik", Hırvatistan’dan Dubravka Suica "Akdeniz", Macaristan’dan Oliver Varhelyi "Sağlık ve Hayvan Refahı", Hollanda’dan Wopke Hoekstra "İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyüme", Litvanya’dan Adrius Kubilius "Savunma ve Uzay", Çekya’dan Jozef Sikela "Uluslararası Ortaklıklar", Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) Costas Kadis "Balıkçılık ve Okyanuslar", Portekiz’den Maria Luis Albuquerque "Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar", Belçika’dan Hadja Lahbib, "Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik", Avusturya’dan Magnus Brunner, "İç İlişkiler ve Göç", İsveç’ten Jessika Roswall, "Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi, Döngüsel Ekonomi", Polonya’dan Piotr Serafin "Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi", Danimarka’dan Dan Jorgensen "Enerji ve Konut", Bulgaristan’dan Ekaterina Zaharieva "Startup, Araştırma ve İnovasyon", İrlanda’dan Michael McGrath, "Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü", Yunanistan’dan Apostolos Tzitzikostas, "Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm", Lüksemburg’dan Christophe Hansen "Tarım ve Gıda", Malta’dan Glenn Micallef "Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor" dosyalarını aldı. Yeni Komisyon'un görevine başlaması için her üyenin AP'nin ilgili komitelerinde oturumlara katılarak programlarını anlatması, ardından Komisyon'un tümüyle AP Genel Kurulu'nda güvenoyu alması gerekiyor. Bu sürecin yıl sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

(AS)