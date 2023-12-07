AP’nin Türkiye raportörü Amor, Silivri’de Osman Kavala’yla görüştü

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 2 bin 228 gündür tutsak olan Osman Kavala'yı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

Kavala’yla görüşülmesine izin verilen ilk Avrupa Parlamentosu üyesi olan Amor, görüşme sonrası Adalet ve Dışişleri bakanlıklarına teşekkür etti.

Ayrıca Türkiye’yi AİHM’nin Osman Kavala kararlarını tam olarak uygulamaya çağırdı. “Bağlantılarımızın tam potansiyelini geri kazanmanın en düzgün yolu olarak ülkenin milletlerarası yükümlülüklerine uymaya çağırıyorum” dedi. Amor, Osman Kavala’ya ilk kez tanıştığını belirterek “Ne kadar dikkat çekici bir insan” yorumunu yaptı.

Amor’un ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti:

Türk Hükümeti’nin bu ziyarete izin verme kararı, doğru yönde atılmış önemli bir adımdır. Türk Adalet ve Dışişleri bakanlıklarına sağladıkları kolaylıklar için teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu açıklık, Komisyon ve Yüksek Temsilci Başkan Yardımcısı’nın son Ortak Tebliği bağlamında da AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının ve ülkedeki hukukun üstünlüğü ve temel haklar durumunun ele alınması için daha fazla adım atılacağının bir işaretidir.

Osman Kavala ile nihayet şahsen tanışmak benim için çok dokunaklıydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık kararlarına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin defalarca yaptığı çağrılara rağmen hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın 6 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor. Kendisine Avrupa Parlamentosu'nun dayanışmasını ve serbest bırakılmasını talep etmeye devam etme konusundaki kararlılığını ilettim.

Bir kez daha Türk makamlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve diğer ilgili davalara ilişkin kararlarını tam olarak uygulamaya ve ilişkilerimizin tam potansiyelini geri kazanmanın en iyi yolu olarak ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyorum.