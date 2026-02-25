AP’de ‘Türkiye ve Kürtler’ toplantısı: Sancar ve Ahmed katılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) bugün Rojava’daki gelişmeler ile Türkiye’deki sürecin tartışılacağı "Türkiye ve Kürtler" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Toplantı Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ve AP İlerici Sosyalist ve Demokratlar İttifakı Grubu tarafından organize ediyor.

Kürt siyasetçi Leyla Zana, Nobel Barış Ödüllü Şirin Ebadi, Avrupa Konseyi İyi Niyet Elçisi Bianca Jagger ve Amerikalı dilbilimci-profesör Noam Chomsky, etkinliğin organize edilmesi için destek sunan isimler olarak açıklandı.

Ahmed ve Sancar konuşacak

Etkinlik, EUTCC Yönetim Kurulu Üyesi Dersim Dağdeviren, AP İlerici Sosyalist ve Demokratlar İttifakı Grubu milletvekilleri Evin İncir (İsveç) ve Andreas Schieder’ın (Avusturya) yapacakları açılış konuşmalarıyla başlayacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellere DEM İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı Îlham Ehmed konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca bazı akademisyen ve Avrupa Parlamentosu üyesi siyasetçiler de konuşmacılar arasında yer alıyor.

YPJ genel komutanı katılacak

Öte yandan, resmi konuşmacı listesinde yer almasa da YPJ Genel Komutanı Rohilat Efrîn de Brüksel’deki toplantılara katılacak. Rojhilat Efrîn, Suriye’deki entegrasyon süreci ve kadınların durumu hakkında bilgilendirme yapması amacıyla toplantıya davet edildi.

Gündem Rojava ve 27 Şubat

Organizatörler, etkinliğin Türkiye’de Kürt meselesine siyasi çözüm arayışlarının ve bölgesel gelişmelerin tartışılması açısından kritik bir döneme denk geldiğini vurguluyor. EUTCC’nin davet mektubunda, özellikle Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında Avrupa Birliği’nin barış ve demokrasiye nasıl katkı sunabileceğinin ele alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca Suriye’de geçici hükümet güçlerinin Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi topraklarına saldırıları ve sonrasında varılan anlaşma toplantının kritik başlıklarından bir diğeri olacak.

Toplantıyı düzenleyenler, geniş katılımlı bir tartışma ortamının barışçıl ve demokratik bir bölgesel sürecin inşası için gerekli olduğunu belirterek Avrupa Parlamentosu üyelerini etkinliğe davet etti.

(AB)