Apaçık Radyo’dan 30. yılına özel ‘Radyo Filmleri Haftası’

“Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo” mottosuyla 1995’te yayın hayatına başlayan Apaçık Radyo’nun düzenlediği “Apaçık Radyo ile Radyo Filmleri Haftası” hem sinema hem de radyo severleri bir araya getiriyor.

Melis Behlil ve Yeşim Burul’un küratörlüğünü üstlendiği seçkide, yolu radyodan geçen 6 film yer alıyor.

Program

Program, 7 Mart Cuma akşamı 20.00’da Antoni Muntadas’ın yönettiği “On Translation: Açık Radyo - Mitler ve Klişeler” belgeselinin gösterimi ile başlayacak. Gösterim sonrasında gerçekleştirilecek “Apaçık Radyo’nun 30 Yıllık Macerası”başlıklı söyleşide, Apaçık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, Apaçık Radyo kurucularından ve programcı Gürhan Ertür, Yayın Koordinatörü Didem Gençtürk ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı İlksen Mavituna izleyicilerle buluşarak radyonun 30 yıllık serüvenini anlatacak.

15 Mart Cumartesi 15.00’daki “The Boat That Rocked” gösteriminden sonra gerçekleştirilecek “Apaçık Radyo’da Müzik”söyleşisinde ise Madra’ya Apaçık Radyo’nun müzik programcıları eşlik edecek.

Açık Radyo artık ‘Apaçık'

Program kapsamında izlenebilecek diğer filmler ise şöyle: Good Morning, Vietnam, Radio Days, The King’s Speech, Do the Right Thing.

“Apaçık Radyo ile Radyo Filmleri Haftası” aynı zaman radyonun 2004 yılından beri devam eden “Radyo Şenliği”nin de startını verecek.

Bu yıl 15-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Apaçık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 22. Radyo Şenliği’nde sanatçılar, edebiyatçılar, müzisyenler, oyuncu ve yönetmenler Apaçık Radyo’ya konuk olacak ve Apaçık Radyo’nun bağımsız yayıncılığı için dinleyicilerini dayanışmaya davet edecek.

Gösterimlerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir. (TY)