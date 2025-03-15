Apaçık Radyo’da 22. Radyo Şenliği

“Haysiyetli işler yapmak lazım” şiârıyla 30 yıl önce kurulan Apaçık Radyo’nun 22. Radyo Şenliği haysiyet ve dayanışma temasıyla 15-23 Mart tarihlerinde apacikradyo.com.tr’de gerçekleşecek.

Radyo dinleyicilerinin ve hepsi gönüllü programcılarının yanı sıra ülkenin önde gelen sanat, kültür ve edebiyat insanlarının seslerini de bol bol duyacağımız Şenlik, bu yıl Radyo yayınının ötesinde, çeşitli dijital mecralara da açılıyor.

Web sitesinin yanı sıra Apaçık Radyo’nun mobil uygulamalarından ve sayısız podcast platformundan da Şenliği takip etmek mümkün olacak.

Radyo Şenliği “Dinleyici Destek Projesi” Nedir?

Bu, bir bakıma Radyomuzun “yaşam biçimi”dir; Apaçık Radyo’nun bağımsızlığının sürekli olmasını hedefler. Yani dinleyicinin, her yıl tekrarlanan sürekli maddi katkısı –ve fikrî katılımı– ile sürdürülebilir, kalıcı bir mecra olma hedefine ulaşmayı amaçlar.

Bunun için olağan radyo yayın akıṣını durdurup 9 günlük, kelimenin tam anlamıyla "olağanüstü" bir zaman dilimi yaratır. Dinleyici ve destekçilerini dayanışmaya davet eder.

Bu kapsamda dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek verebilir, birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saatine destek olabilirler. Seçilen program yayınlandığında destekçisinin adı programın başında ve sonunda anılır.

Dinleyici Destek Projesine Radyo’nun 0212 343 41 41 numaralı telefonunu arayarak ya da internet üzerinden (destek.acikradyo.com.tr) katılabilirsiniz.

9 Gün / 99 Saat

15-23 Mart 2025 tarihleri arası, 9 gün/99 saat sürecek 22. Radyo Şenliği’ne dinleyici ve programcıların yanı sıra katılacak yazar, çizer, müzisyen, sanatçı ve gruplardan bazıları şöyle: Adamlar, Ahmet Ali Arslan, Aslı Tohumcu, Baba Zula, Barış Demirel, Burak Güven, Ceylan Ertem, Cem Yıldız, Cümbüş Cemaat, Defne Kayalar, Deli Bakkal, Dolu Kadehi Ters Tut, Ercan Kesal, Feryal Öney, Gevende, İlksen Başarır, Kalben, Mert Fırat, Merve Daşdemir, Nejat Yavaşoğulları, Ozan Sarohan, Ozbi, Paptırcem, Selin Sümbültepe, Seray Şahiner, The Ringo Jets, Uğur Yücel…

Artık Apaçık!

Açık Radyo’nun, karasal yayın lisansının RTÜK tarafından iptalinin ardından, 8 Kasım 2024 itibariyle “Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık: Apaçık Radyo” şiârıyla internet mecrasında 7/24 devam ettiği yayınına Apaçık Radyo’nun web sitesi ve mobil uygulamalarından ulaşmak mümkün. Yani Radyo, her zamankinden Açık, artık Apaçık!

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(EMK)