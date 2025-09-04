AP ve Af Örgütü’nden Enes Hocaoğulları için 'acil eylem' çağrısı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden gençlik delegesi ve insan hakları savunucusu Enes Hocaoğulları, 27 Mart'ta Strazburg'daki konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara yönelik baskılardan söz ettiği gerekçesiyle, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından suçlamasıyla 5 Ağustos'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklandı.

İlk mahkeme pazartesi

Ankara Cumhuriyet Basşavcılığı'nın Hocaoğulları hakkında hazırladığı iddianame kabul edildi. İlk duruşma 8 Eylül Pazartesi günü saat 11.55’te Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Enes Hocaoğulları halen tutuklu yargılanıyor. İlk duruşmada hem savunması alınacak hem de tutukluluk durumu incelenecek.

Avrupa Konseyi heyeti, Enes Hocaoğulları'nı ziyaret edecek

AP'li 31 vekilden mektup

Enes Hocaoğulları’nın tutuklanmasına tepkiler sürerken uluslarası kuruluşlaran serbest bırakılması için dava öncesi çağrılar da gelmeye başladı.

Avrupa Parlamentosu’ndan 31 milletvekili, LGBTİ+ aktivisti ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi genç delegesi Enes Hocaoğulları’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için ortak bir mektup yayımladı. Renew Europe grubundan Lucia Yar’ın öncülüğünde hazırlanan mektup, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve diğer komisyon üyelerine iletildi.

Milletvekilleri, Hocaoğulları’nın tutuklanmasının Türkiye’de muhaliflere, öğrencilere, gazetecilere ve özellikle LGBTİ+ topluluğuna yönelik artan baskıların bir parçası olduğuna dikkat çekti.

"Tutuklanma gerekçesi siyasi"

Mektupta Hocaoğulları’nın gözaltı sürecinin yanı sıra Türkiye’deki siyasi baskılar da hatırlatıldı:

"Hocaoğulları’nın gözaltı süreci, Türkiye’de gazeteciler, öğrenciler, muhalefet üyeleri ve sivil toplum aktörlerine yönelik daha geniş bir baskı örüntüsünün göstergesidir. Barışçıl protestocuların kitlesel olarak gözaltına alınması ve seçilmiş yetkililerin sistematik olarak görevden alınması, ülkedeki demokratik kurumlar ve temel özgürlüklerin erozyona uğradığının açık işaretleridir. Ayrıca, Hocaoğulları’nın tutuklanması, Türkiye’de LGBTI+ topluluğuna karşı giderek artan düşmanca politik atmosfer bağlamında da değerlendirilmelidir."

"Gençleri susturmak sadece Türkiye için değil, tüm Avrupa için tehlikeli bir mesajdır" denilen mektupta, Avrupa Komisyonu’na acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Af Örgütü'nden imza kampanyası

Uluslararası Af Örgütü, yurtdışında yaptığı konuşma nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklu yargılanan, insan hakları savunucusu Enes Hocaoğulları için, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na hitaben yazılmış bir dilekçeyi imzaya açtı.

Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada, yetkililere, Enes Hocaoğulları’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapılırken, "Hiç kimse, ifade özgürlüğü hakkını barışçıl bir şekilde kullandığı ve insan hakları ihlallerine karşı çıktığı için yargılanmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Her iki suçtan da hüküm giymesi halinde, Hocaoğulları yalnızca ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir.

Af Örgütü, ifade özgürlüğü hakkını düzenleyen tüm yasaların Türkiye’nin uluslararası hukuk yükümlülüklerine uygun hale getirilmesi için çağrı yaptı.

(AB)