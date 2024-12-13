AP Türkiye Raportörü Sanchez’den DEM Parti’ye ziyaret

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez ve beraberindeki heyet, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni (DEM Parti) ziyaret etti.

AP heyetini ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk karşıladı.

Görüşmeye kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Devrim Demir, Ahmet Türk, Batman Belediyesi Eşbaşkanı Gülistan Sönük, Halfeti Belediyesi Eşbaşkanı Saniye Bayram ve Mehmet Karayılan da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda AP heyetine, 30 Mart 2014, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024’te HDP ve DEM Parti belediyelerine atanan kayyım raporu sunuldu.

Görüşmede iktidarın kayyım politikaları, siyasi ve hukuki tahribatlar, tutuklu seçilmişlerin durumu, muhalefete yönelik saldırılar, AİHM kararlarının uygulanmaması, Kürt sorununun çözümü, PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit, Suriye'de gelinen aşama, olası riskler ve Türkiye'ye yansımaları üzerine görüş alış-verişi yapıldı.

Ayrıca kayyımların tahribatları ve yolsuzluklarına ilişkin ve kapatılan kurumlara dair rakamlarla resmi bilgilendirme yapıldı.

(RT)