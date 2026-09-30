AP Türkiye Raportörü Sánchez Amor: “'Ailem Güvende' artık ifade özgürlüğüne açık saldırı"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, T24 haber portalının internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında erişime engellenmesini, LGBTİ+’lara karşı başlatılan operasyonların ifade ve basın özgürlüğüne doğru genişlemesinin yeni aşaması olarak değerlendirdi.

T24’ün internet sitesi erişime engellendi

Sánchez Amor, çarşamba akşamı X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Sözde ‘Ailem Güvende’ adı altında skandal bir LGBTİQ+ karşıtı kampanya olarak başlayan süreç, şimdi Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıya dönüştü.”

AP Türkiye Raportörü, son günlerdeki erişim engellerine dikkat çekerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Birkaç gün içinde yüzlerce hesap engellendi, bugün sıra çok az sayıdaki bağımsız medyadan biri olan T24’teydi. Durum sadece daha da kötüye gidiyor.”

Sánchez Amor, iki hafta önce LGBTİ+ dernekleri ve aktivistlerine yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarını da eleştirmiş, devletin topluma belirli bir ahlak anlayışı dayatmasının Türkiye'yi “son derece karanlık bir yola” sürüklediğini söylemişti.

AP Türkiye Raportörü: "LGBTİ+ operasyonları Türkiye’yi karanlık bir yola sürüklüyor"

118 haber bütün sitenin kapatılmasına gerekçe oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24’ün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının kapatılması istendi. Adalet Bakanlığı'nın basın gruplarında paylaştığı bilgi notunda, T24'ün son bir yıl içinde yayımladığı 118 içeriğin “LGBT propagandası niteliği taşıdığı” ileri sürüldü.

29 Eylül tarihli İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararında ise söz konusu haber ve sosyal medya paylaşımlarının “Türk aile yapısını zayıflatmaya yönelik olduğu” ve gençlerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusundaki gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği iddia edildi.

Kararda 5651 sayılı İnternet Yasası'nın 8/A maddesine dayanılarak “suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişimin engellenmesine ve içeriğin çıkarılmasına hükmedildi. T24'ün aktardığı karar metnine göre, erişim engeli talebi daha önce 25 Eylül'de bir sulh ceza hâkimliğince reddedilmiş, ancak yapılan itirazın ardından 29 Eylül'de engelleme kararı verilmişti.

2026/8894 D.İş numarasıyla alınan karar Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından T24'e çarşamba günü saat 17.00 dolayında elektronik postayla tebliğ edidi. Yazıda, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca kararın en geç 4 saat içinde uygulanması istendi. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde de yayımlandı.

Buradaki dikkat çekici nokta, erişim engelinin yalnızca belirli 118 URL ile sınırlı tutulmaması. Karar, T24'ün alan adının tamamını ve sosyal medya hesaplarını kapsıyor. Böylece soruşturma kapsamında “sakıncalı” sayılan belirli LGBTİ+ içeriklerinin çıkarılmasının ötesine geçilerek haber kuruluşunun tüm yayınlarına erişim engellenmiş oldu.

T24: Karardan önce hedef gösterildik

T24, karar öncesinde sosyal medyada kendisine karşı bir kampanya yürütüldüğünü açıkladı. Aynı metin ve görsellerin çeşitli hesaplardan paylaşıldığı kampanyada T24'ün yabancı fon aldığı ileri sürülüyor ve LGBTİ+ haberleri üzerinden “aile yapısını hedef aldığı” iddia ediliyordu.

T24 ayrıca erişim engeli kendisine resmen tebliğ edilmeden önce Adalet Bakanlığı'nın basın WhatsApp gruplarında kararın duyurulduğunu bildirdi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın tebligatı daha sonra ulaştı.

13 basın örgütü: Haber alma hakkı da engelleniyor

Karara Türkiye'deki basın meslek örgütleri de ortak açıklamayla tepki gösterdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün de aralarında bulunduğu 13 kuruluş, kapatma kararının hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Örgütler, “Ailem Güvende” soruşturmasının daha önce de bir gazetecinin tutuklanmasına, haber siteleri ile gazetecilerin sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesine yol açtığını belirterek T24 kararının artık doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkını ilgilendirdiğini söyledi.

Ortak açıklamada, T24 kararının “mesleğimize yönelik ağır bir saldırı” olduğu belirtilerek kararın “ivedi biçimde geri alınması” istendi.

(AEK)