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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 14:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 14:53
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AP Türkiye Raportörü Amor: Kayyım, AKP'nin demokrasiye açık saldırısıdır

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, kayyım atamalarına karşı Avrupa Birliği'nin net bir cevap vermesi gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AP Türkiye Raportörü Amor: Kayyım, AKP'nin demokrasiye açık saldırısıdır
Fotoğraf: Nacho Sánchez Amor / X

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor; Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Amor, 'kent uzlaşısı' ile CHP’den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer'in görevden alınarak yerine kayyım atanmasına atıfla “Şimdi sıra DEM Parti'nin açık ara kazandığı yerlerde” dedi. Kayyım sisteminin AKP'nin demokrasiye açık bir saldırısı olduğunu savundu. Avrupa Birliği’nin (AB) yaşananlara net bir cevap vermesi gerektiğini belirtti. Amor’un açıklaması şöyle:

Şimdi sıra, son yerel seçimlerde DEM Parti'nin açık ara kazandığı Mardin, Batman ve Halfeti'de. İddialar ne olursa olsun, bu kayyum sistemi Türk hükümetinin demokrasiye açık bir saldırısıdır, halkın iradesini gasp etmektedir ve AB'nin buna net bir cevap vermesi gerekiyor.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
4 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım halfeti belediyesi mardin belediyesi batman belediyesi Avrupa Parlamantosu Nacho Sanchez Amor
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