AP Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

DEM Parti MYK toplandı

Görüşmede Kürt sorunun çözümü kapsamında başlatılan ve DEM Parti'nin 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' adını verdiği süreç ile ilgili güncel gelişmeler ele alındı.

'Bilgi toplama' ziyaretleri

Avrupa Parlamentosu Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında dün (3 Aralık) Ankara'ya gelen Amor, Pazar gününe kadar 'bilgi toplama' ziyaretlerinde bulunacak. İstanbul'u da ziyaret edecek olan Amor, hükümet yetkilileri, siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

(AB)