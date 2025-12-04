ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2025 16:28
1 dk Okuma

AP Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'la bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AP Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

3 Aralık 2025

Görüşmede Kürt sorunun çözümü kapsamında başlatılan ve DEM Parti'nin 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' adını verdiği süreç ile ilgili güncel gelişmeler ele alındı.

'Bilgi toplama' ziyaretleri

Avrupa Parlamentosu Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında dün (3 Aralık) Ankara'ya gelen Amor, Pazar gününe kadar 'bilgi toplama' ziyaretlerinde bulunacak. İstanbul'u da ziyaret edecek olan Amor, hükümet yetkilileri, siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

(AB)

İstanbul
Avrupa Parlamentosu Nacho Sanchez Amor Tuncer Bakırhan dem parti
