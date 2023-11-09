AP Türkiye Raportörü Amor'dan Yargıtay kararına tepki

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararına uymayı reddetmesi ve Atalay’ın başvurusunu haklı bulan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına bir tepki de Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'dan geldi.

Türkiye kamuoyunda tepki yaratan Yargıtay kararı hakkında X hesabında açıklama yapan Amor, "Yargıtay'ın, Can Atalay hakkındaki AYM kararına uymayı reddetmesi ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması gerçeküstüdür" dedi.

Amor, "Bu durum eşi benzeri görülmemiş bir kurumsal krize yol açmakta ve Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği tarafından yıllardır dile getirilen Türkiye'nin yargısına ilişkin tüm endişeleri doğrulamaktadır" ifadelerini kullandı.

(NT)