Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 00:34
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 02:35
1 dk Okuma

GÜRSEL TEKİN'İN POLİS ESKORTUNDA CHP'YE GİRİŞİ

AP raportorü Amor: "Türkiye'de demokrasiye baskı amansız ve ne hazindir ki, çok geliştirilmiş bir mekanizma"

AP Türkiye Daimi Raportörü, Gürsel Tekin'in polis birliklerinin yol göstericiliğinde, göz yaşartıcı gazlarla yol açılarak, CHP il örgütü binasına sokuluşunu, "mahkeme bir siyasi partinin başkanının kim olacağına karar veriyor" diyerek kınadı.

BİA Haber Merkezi

AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor:/Fotoğraf: Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, bugün kayyım Gürsel Tekin'in pazartesi günü CHP İl örgütü binasına polis birlikleri eşliğinde ve büyük bir şiddet gösterisi ortasında girişini durumu betimleyen bir fotoğraf eşliğinde X'teki sosyal medya hesabında kınadı.

Amor mesajında şunları yazdı:

Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, amansız ve ne hazindir ki, çok geliştirilmiş bir mekanizma: Bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanının kim olacağına hukuka aykırı bir şekilde karar veriyor;  sonra çevik kuvvet göz yaşartıcı gaz kullanıyor ve sahtekarı içeri alıyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal ağlar kısıtlanıyor. Gerçeküstü.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul-Brüksel
Nacho Sánchez Amor gürsel tekin CHP kayyım
