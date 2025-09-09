AP raportorü Amor: "Türkiye'de demokrasiye baskı amansız ve ne hazindir ki, çok geliştirilmiş bir mekanizma"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, bugün kayyım Gürsel Tekin'in pazartesi günü CHP İl örgütü binasına polis birlikleri eşliğinde ve büyük bir şiddet gösterisi ortasında girişini durumu betimleyen bir fotoğraf eşliğinde X'teki sosyal medya hesabında kınadı.

Amor mesajında şunları yazdı:

Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, amansız ve ne hazindir ki, çok geliştirilmiş bir mekanizma: Bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanının kim olacağına hukuka aykırı bir şekilde karar veriyor; sonra çevik kuvvet göz yaşartıcı gaz kullanıyor ve sahtekarı içeri alıyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal ağlar kısıtlanıyor. Gerçeküstü.