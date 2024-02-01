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Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 16:18
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2024 16:26
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AP önünde eylem: “Çiftçi yoksa yiyecek yok”

Artan maliyetler, AB’nin çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını protesto eden çiftçiler Brüksel sokaklarındaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AP önünde eylem: “Çiftçi yoksa yiyecek yok”
Fotoğraflar: AA

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin yapıldığı bölgede bir araya gelen çiftçiler, AB’nin tarım politikalarını protesto etti, trafiği traktörleriyle kilitlediler.

Saman ve tezek balyalarını yaktılar

Pek çok Avrupa ülkesinden çiftçiler, artan maliyetler, AB’nin çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını karşı bir süredir farklı ülkelerde gösteri düzenliyor.

Bugün de Brüksel'deki AP binasının önünde toplanan çiftçiler, binanın önüne tekerlek, tezek ve odunları bıraktılar, Lüksemburg Meydanı'nda saman ve tezek balyalarını ateşe verdiler.

Belçika polisi halka açık olan AP yerleşkesi girişlerini dikenli tel örgülerle kapattı.

“Çiftçi yoksa yiyecek yok” yazılı pankartlar açan protestocular, tarım politikaları karşıtı sloganlar attı.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestoda bulunuyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisini yapıyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

(AS)

çiftçiler tarım politakaları iklim krizi
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