AP milletvekili Daly: Gazze'de tarihi bir suç işleniyor

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Daly, "İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin sessizlik, beni dehşete düşürüyor" ifadelerini kullandı.

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"AB boğazına kadar bu suça batmış durumda"

AP üyesi Daly, "Ben ve benimle birlikte pek çok kişi ateşkes ve Gazze'ye acil insani yardım, su, gıda ve ilaç sağlanmasını talep ediyoruz!" çağrısında bulundu.

Daly, bir diğer açıklamasında ise, "Gazze'de tarihi bir suç işleniyor ve AB boğazına kadar bu suça batmış durumda. AP üyeleri oturup katliamı seyrediyor ve sanki hava koşullarından kaynaklanıyormuş gibi 'insani kriz' diyerek kınayamıyor bile" ifadelerini kullandı.

AB'nin tutumunu "rezillik" olarak nitelendiren Daly, "AB bugünkü kararın utancını asla atlatamayacak" diye yazdı.

(NT)