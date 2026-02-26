AP konferansında konuşan Sancar: Barış olmadan demokrasi olmaz

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ve Kürtler arasındaki diyalog sürecine ilişkin yapılan konferansta Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar konuştu.

Konferans, Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ile Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) Grubu üyesi Evin İncir tarafından organize edildi.

AP’de ‘Türkiye ve Kürtler’ toplantısı: Sancar ve Ahmed katılacak

Konferansın açılış konuşmasını EUTCC Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dersim Dağdeviren yaptı. Dağdeviren, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıyla başlayan Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Süreç tarihsel bir fırsat"

Daha sonra gazeteci DEM Parti İmralı Heyeti’nden Mithat Sancar konuşma yaptı. Sancar, Almanca yaptığı konuşmada, sürecin aslında temel ve köklü sorunun çözümünü amaçladığını belirterek, “Çözüm yollarını açmak ve çözüm için gerekli adımları atmaktır” dedi.

Sürecin üç sütunlu bir yapı üzerine kurulu olduğunu ifade eden Sancar, şu an birinci aşamada olunduğunu kaydetti. Kalıcı barışın inşa edilmesinin hedeflendiğini belirten Sancar, sürecin artık parlamentoda ele alınması ve siyasi ile hukuki zeminde karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

Sorunların tüm boyutlarının artık siyaset düzeyinde ele alınması gerektiğini belirten Sancar, “Önümüzde hâlâ yapılacak çok şey var. Ama bu sürecin Kürtler için tarihsel bir süreç, tarihsel bir fırsat olduğunu da bilmeliyiz” şeklinde konuştu.

"Süreç tüm bölgeler için çok önemli"

Büyük sorunlar ve krizler yaşamanın bu tür süreçlerin doğasında olduğuna işaret eden Sancar, “Fakat bu sürecin yalnızca bir taraf için değil, tüm bölge için çok önemli olduğunu da unutmamalıyız” diye kaydetti.

“Güvenli bir ortam oluşursa bu yalnızca barış anlamına gelmez; Türkiye’nin tamamı ve bütün bölge için özgürlüğe doğru bir adım olur” diyen Sancar, diğer ülkelerin de bundan etkileneceğine dikkat çekti.

"Barış olmadan demokrasi olmaz"

Sancar, “Görev önemlidir, sorumluluk büyüktür ve bu gerçekten önemlidir” diyerek süreci başarıyla tamamlamak gerektiğini ifade etti. “Barışa ulaşmak demek aynı zamanda demokrasiye ulaşmak demektir” diyen Sancar, “Biz barış ile demokrasinin birbirine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Biri olmadan diğeri olmaz; demokrasi halk için hayati derecede önemlidir” diyerek sözlerini tamamladı.

(AB)