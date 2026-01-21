AP, Grönland'a yönelik tutumunu protesto için ABD ile ticaret anlaşmasını görüşmeyi durdurdu

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a el koyma ısrarı ve satın alma planlarına itiraz eden Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergisi dayatma tehditlerini protesto kapsamında Birliğin ABD ile ticaret anlaşması üzerindeki çalışmalarını askıya almaya karar verdi.



Avrupa Birliğinin yasama organı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu temmuz 2025 sonunda İskoçya'nın Turnberry kentindeki görüşmelerde ABD ile varılan anlaşmanın önemli bir bileşeni olan, ABD ürünlerine uygulanan birçok AB ithalat vergisini kaldırmaya yönelik yasa tasarılarını görüşüyordu.

Genel olarak "Karşılıklı, Adil ve Dengeli Ticaret Anlaşması" olarak adlandırılan anlaşmanın bağlayıcı olabilmesi için tam bir yasama onayı gerekiyordu. Askıya alınması, Parlamentonun mevcut siyasi koşullar altında yol almayı reddetmesi anlamına geliyor.

Ayrıca, 2020'deki Trump yönetimi döneminde kararlaştırılan ABD ıstakozlarına uygulanan sıfır vergi uygulamasının sürdürülmesi de görüşülüyor. Tasarıların yürülüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB'ye üye ülkelerin hükümetlerince onaylanması gerekiyor.

Milletvekilleri, AB'nin ABD'ye yönelik birçok ithalat vergisini düşürmeyi gündemine alırken ABD'nin geniş bir ürün yelpazesinde yüzde 15'lik gümrük vergisini sürdürüyor olması nedeniyle ticaret anlaşmasının dengesiz olduğunu savunmakla birlikte 18 aylık bir geçici uygulama maddesi ve ABD ithalatındaki olası artışlara yanıt verecek önlemler gibi koşullarla olsa da, anlaşmayı kabul etmeye istekli görünüyordu.



Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesinin 26-27 Ocakta oylama yoluyla pozisyonunu belirlemesi bekleniyordu. Ancak bu oylama şimdilik ertelendi.

Komite başkanı Bernd Lange, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, yeni gümrük vergisi tehditlerinin Turnberry anlaşmasını bozduğunu ve anlaşmanın bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacağını söyledi.

Ancak, anlaşmanın dondurulmasının Trump'ın hışmını üzerine çekmesi ve ABD'nin gümrük vergilerini artırmasına yol açma riski de var. Trump yönetimi ayrıca, anlaşma yürürlüğe girene kadar alkollü içecekler veya çelik üzerindeki gümrük vergilerinin düşürülmesi türünden bir tavizde bulunmayı da reddetmişti.

(AEK)