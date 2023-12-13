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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 09:17
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 09:23
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AP'de, bu yıl Jîna Mahsa Amini ile İranlı kadın hareketine verilen Sakharov Ödülü için tören düzenlendi

Ödülü, Jîna Mahsa Amini ailesi adına avukatları Saleh Nikbakht, İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük hareketi adına ise İranlı aktivistler Afsoon Najafi ve Mersedeh Shahinkar aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/ap-de-bu-yil-mahsa-emini-ile-iranli-kadin-hareketine-verilen-sakharov-odulu-icin-toren-duzenlendi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), bu yıl, 2022'de hayatını kaybeden Jîna Mahsa Amini ile İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük hareketine verilen Sakharov Ödülü için tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda Sakharov Ödülü için düzenlenen törende konuştu.

Metsola, bu yıl, 2022'de hayatını kaybeden Jîna Mahsa Amini ve İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük hareketinin ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak, ödülün, "İran'da artan baskılara rağmen hakları için mücadele eden ve değişim için çabalayan" insanlara "saygı" niteliğinde olduğunu belirtti.

Metsola, "Avrupa Parlamentosu sizi duyuyor ve destekliyor. Yalnız değilsiniz" dedi. 

Ödülü, Jîna Mahsa Amini'nin ailesi adına avukatları Saleh Nikbakht, İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük hareketi adına ise İranlı aktivistler Afsoon Najafi ve Mersedeh Shahinkar aldı.

(EMK)

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