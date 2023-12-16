Antonio Negri kimdir?

1933 yılında İtalya'nın Padua kentinde doğdu. 23 yaşında Alman Tarihselciliği üzerine hazırladığı teziyle felsefe diploması aldı.

1957-58 yılları arasında Benedetto Croce Tarihsel Çalışmalar Enstitüsünde çalıştı ve 1959 yılında Hukuk Felsefesi profesörlüğü unvanını kazandı. 1967 yılına dek Padua Üniversitesi'nde asistan olarak görev yaptı. Aynı yıl devlet kurumları alanında profesör oldu. Nisan 1979'da Negri, Aldo Moro'nun Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılıp öldürülmesi sonrasında açılan soruşturmada diğer Autonomia üyeleriyle birlikte tutuklandı ve Kızıl Tugaylar'ın lideri olmak, Aldo Moro'nun kaçırılmasını planlamak gibi suçlamalara maruz kaldı.

Her ne kadar daha sonraki yıllarda Kızıl Tugaylarla bağlantısının olmadığı ortaya çıksa da Negri, şaibeli bir yargılama süreci sonucunda toplam 34,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1983 yılında Radikal Parti'nin yürüttüğü kampanya sayesinde bu partinin listesinden İtalyan Parlamentosuna seçilene dek hapiste kaldı. Eylül 1983'te Bakanlar Kurulu'nun dokunulmazlığını kaldırmaya karar vermesiyle İtalya'yı terk etti. 1997 yılına dek yaşayacağı Frasa'ya göçtü. 1 Temmuz 1997'de devlet terörizminden kaynaklanan “kurşun yılları”na bir son vermek için İtalya'ya döndü. Ve cezasının kalan kısmını çekmek üzere Roma'daki Rebibbis Hapishanesine kondu. "İmparatorluk"u bu hapishanede yazdı ve 2003 baharında serbest bırakıldı.

Özellikle Michael Hardt ile birlikte yazdıkları ve Türkçeye de çevrilen "İmparatorluk", "Çokluk", "Ortak Zenginlik" serisi ile 2000'li yılların başlarından itibaren yeni tartışmalar açmıştır. (AÖ)