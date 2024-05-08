António Guterres: "Refah'a saldırı siyasal felaket ve insani kabus olur"

İsrail ordusunun işgaliyle Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının, insani durumu daha da kötüleştireceğini söyleyen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres "İsrail'in artan askeri faaliyetlerinden rahatsızlık duy[duğunu]" dile getirdi.

REFAH’A OPERASYON Gazze’ye insani yardım kapısı kapandı

New York'taki BM Genel Merkezi'nde basına seslenen Guterres, Gazze'deki çatışmanın İsrail, Filistin ve tüm bölge halkının kaderini belirleyecek bir noktaye gelmiş olduğuna dikkat çekti. Genel Sekreter İsrail ve Hamas arasında bir anlaşma sağlanmasının, Gazze'deki Filistin halkının ve esirlerin yakınlarının acısını dindirmek için şart olduğunu dile getirdi.



António Guterres, Gazze'de haftalardır barış için sürdürülen diplomatik faaliyetin bir sonuca varmamasının trajik olacağını belirterek, iki tarafa da anlaşma sağlanması için çabalarını artırma çağrısında bulundu.

"Anlaşma, kaçırılmaması gereken bir fırsat"

Anlaşmanın ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve patlamanın eşiğinde olan bölgede istikrarı sağlama açısından gerekliliğini vurgulayan Guterres, "Bu[nun] bölge ve tüm dünya için kaçırılmaması gereken bir fırsat [olduğunu]" söyledi.

Guterres, buna karşın gelişmelerin "ters yönde" gittiğine işaret etti. "İsrail'in Refah'a yönelik artan askeri faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyorum." dedi.



Sınır kapılarının kapanmasının, insani durumu daha da kötüleştireceğine dikkati çeken Guterres, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının derhal açılmasını istedi.

"Artık yetmedi mi? "

Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısı yaptı.



"Artık yetmedi mi? Yeterince sivil, ölüm ve yıkımdan acı çekmedi mi?" sorularını yönelten Guterres, Refah'a yönelik kapsamlı saldırının insani faciaya yol açacağını, Gazze'de gidecek güvenli hiçbir yerin olmadığını vurguladı.

“Refah’taki 600 bin çocuğun gidecek hiçbir yeri yok”

Genel Sekreter, Refah'ın aynı zamanda insani yardım operasyonlarının da merkezi olduğunu anımsattı ve buraya saldırının büyüyen kıtlık içinde yardım operasyonlarını engelleyeceğini dile getirdi.



İsrail'in "dostlarının" bile açık bir şekilde Refah'a kara saldırısına karşı uyardığının altını çizen BM lideri, bunun "siyasi bir felaket ve insani kabus" olacağını kaydetti.

AB: Gazze'de insani felaketi durduralım

Guterres, İsrail üzerinde etki sahibi tüm ülkelere nüfuzlarını kullanma çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun, ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması bağlamında sorumluluğunun bulunduğunu belirtti, ve "Tarafların fırsatı yakalama ve anlaşma sağlama zamanı geldi." dedi.

(AEK)