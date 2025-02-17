Antep’teki işçi eylemleri: BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı

Antep’te tekstil işçilerinin örgütlendiği Birleşik Tekstil, Deri ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, dün (16 Şubat) ikinci kez gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklandı.

Türkmen, sendika binasında işçilerle toplantı yaparken gözaltına alındı. Sendika kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede Türkmen’in ‘sosyal medya hesabından işçi eylemlerine ilişkin paylaşımlarını’ nedeniyle Savcılığın resen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Türkmen’e emniyetteki ifade işlemi sırasında ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlaması yöneltildi.

"Hava buz gibi. Saat 00:40. Şireci ayakta! Direnenler de var bu havalarda. Şubat'ı ısıtanlar, geceyi aydınlatanlar. Şireci işçileri patrona ait Sırma Hali Fabrikasının işçilerine sesleniyor: Sırma dışarı! Başpınar uyuma, ekmeğine sahip çık" paylaşımıyla “amacının ne olduğu” sorgulandı.

Türkmen bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade vermesi beklenirken doğrudan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Burada duruşmayı izlemek isteyen Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran ve beraberindeki avukatlar içeri alınmadı.

Duran mahkeme salonu önünde “Bu tablonun ne olacağı belli. Bu bir talimattır. Bu bir emirdir. Buradan bir tutuklama kararı çıkacak. Hak ve özgürlüklere yönelik, bu ülkedeki tüm örgütlenme hakkını korumak gibi bir ödevimiz görevimiz var. Bu kimsenin kişisel tasarrufunda değildir. Hukuk tektir. Kanun tektir. Kanun yorumlanırken kişiye, makama göre yorumlanmaz.” diyerek tepki gösterdi. Beraberindekiler de “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Bu sırada Mehmet Türkmen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gaziantep Barosu’ndan avukatlar ve Başpınar işçileri kararın ardından adliye önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla tutuklamayı protesto etti. Sendika bugün 17.00'de sendika binası önüne eylem çağrısı yaptı.

(HA)