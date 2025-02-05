Antep’te Ufuk Halı işçileri direnişi kazanımla sonuçlandı

Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim yapan Ufuk Halı işçilerinin bugün başladığı direniş kazanımla sonuçlandı.

Sabah saatlerinde iş bırakarak fabrika önünde direnişe başlayan Ufuk Halı işçileri, işverenle yaptıkları görüşmede yüzde 40 zam oranında anlaşarak direnişe son verdi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) aralarında üyelerinin de bulunduğu Ufuk Halı işçileri için sosyal medya hesabında açıklama yayımladı.

BİRTEK-SEN açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ufuk Halı işçileri, tek ve zayıf kaldığı için maalesef yüzde 40’a anlaşmak zorunda kaldılar. Yüzde 30’un üzerine aylık 3 bin TL yardım çeki verildi. Bu sosyal hak olarak prime esas kazanca ve bordroya da eklenecek. Böylelikle zam oranı yüzde 40’a denk gelmiş oldu.

İşçiler birlikte karar alarak anlaştılar. Kuşkusuz bu çok yetersiz ve düşük bir zam. Ufuk Halı işçileri tek ve küçük bir fabrikada hazırlıksız ve örgütsüz olunca ancak bu kadar dayanabildiler. Ama bu yine de bir kazanım.

İlk gün söylediğimiz gibi, Ufuk Halı tek kalırsa yüzde 50’yi de alamaz demiştik. Ama en az 5-10 fabrikada birlikte çıkarsak, sendika çatısı altında birlikte hareket edersek, yüzde 65 zam, yılda iki ikramiye ve banka promosyonu da dahil bütün taleplerimizi kazanabiliriz.

Ufuk Halı direnişi bize bu gerçeği bir kez daha gösteren öğretici bir ders oldu.

O yüzden Başpınar’daki bütün dokuma ve tekstil işçilerine ve Türkiye’nin her yerindeki tekstil işçilerine tekrar çağrı yapıyoruz. Bir an önce bütün işçileri sendikamıza üye olmaya, BİRTEK-SEN çatısında birleşmeye çağırıyoruz.

Patronlar çoğu fabrikada zammı Mart’a erteleyerek bu tepkiyi soğutmak ve işçileri bölmek istiyorlar.

Buna izin vermemek için bir an önce bütün işçileri sendikaya üye olmaya çağırıyoruz. Çoğunluğu sağladığımız bütün fabrikalarda, ortak talepler etrafında birleşerek hep birlikte ayağa kalkalım.”