Antep’te Suriyeli mülteciler tedirgin, sokağa çıkamıyorlar

Kayseri’de başlayan ve Suriye’de Türkiye’den gelen TIR'lara saldırıya kadar uzanan gerginlik Antep’e de sıçradı. Antep’te birçok mahallede Suriyelilere yönelik saldırı yaşandı. Yaşanan olaylardan ötürü tedirgin olan Suriyeliler Antep’te evlerine kapandı ve sokağa çıkmama kararı aldı.

Antep'te işinden dönen bir Suriyelinin bıçaklı saldırıya uğraması ve kentte yaşanan göçmen karşıtı gösterilerin ardından göçmenler sokağa çıkmama kararı aldı. Suriyeli esnafın yoğun olduğu İnönü Caddesi’nde bazı dükkanlar kepenklerini açmadı, açanlar ise tedirgin. Antep’te özellikle tekstil ve sanayi alanında on binlerce Suriyeli çalışıyor.

Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler belirli bölgelerde önlem almaya çalışıyor. Ancak, Antep’in Nizip ilçesinde ve Cinderesi mahallelerinde Suriyelilere ait birçok iş yeri vatandaşlar tarafından taşlandı. Gazikent Mahallesi’nde bir Suriyelinin kullandığı aracın önü kesilerek camları kırıldı. Suriyeliler yaşanan bu olaylar sonrası şehirde görünür alanlardan ve parklardan uzak durmaya başladı.

Akkent Mahallesi’nde bir sitede Suriyelilerle ilgili çıkan tartışmada silah kullanıldı. Tartışmaya taraf olanlardan bazılarının “Bize zararları yok, niye karışıyorsunuz” derken diğer grubun Suriyelileri istemedikleri ve burada barındırılmaması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

Videolu kışkırtma

Bu arada 2021 yılında çekilen bir videonun dolaşıma sokulması üzerine Valilik’ten uyarı geldi. Antep Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında bir yabancı uyruklu şahsın 'Savaş başlasın' şeklinde ifadelerin yer aldığı ve Gaziantep'te çekildiği düşünülen bir videonun vatandaşlara servis edilmesi ve nefret söyleminin yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu videonun eski olduğu ve 2021 yılında çekildiği emniyet gücümüz tarafından tespit edildi. Konuşmayı MM yabancı uyruklu şahsın ise o dönem ilimizde çalıştığı anlaşılmış ve gücümüze güç katmış bir firmayız. Vatandaşlarımızın yetkili işlemleri açıklanmayacak hiçbir bilgi eklemeleri olmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(CÖ/Mİ)