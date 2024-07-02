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HABER
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 10:12
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 14:06
2 dk Okuma

Antep’te Suriyeli mülteciler tedirgin, sokağa çıkamıyorlar

Kayseri'de başlayan ırkçı saldırılar Türkiye'nin farklı kentlerine de sıçradı. Antep'de Suriyeliler sokağa çıkmamayı tercih etti. Suriyelileri savunan ve karşı çıkan iki grup arasında başlayan tartışmada silah kullanıldı.

Cihat Öztürk
Cihat Öztürk

Cihat Öztürk
Görseli Büyüt
Antep’te Suriyeli mülteciler tedirgin, sokağa çıkamıyorlar

Kayseri’de başlayan ve Suriye’de Türkiye’den gelen TIR'lara saldırıya kadar uzanan gerginlik Antep’e de sıçradı. Antep’te birçok mahallede Suriyelilere yönelik saldırı yaşandı. Yaşanan olaylardan ötürü tedirgin olan Suriyeliler Antep’te evlerine kapandı ve sokağa çıkmama kararı aldı.

Antep'te işinden dönen bir Suriyelinin bıçaklı saldırıya uğraması ve kentte yaşanan göçmen karşıtı gösterilerin ardından göçmenler sokağa çıkmama kararı aldı. Suriyeli esnafın yoğun olduğu İnönü Caddesi’nde bazı dükkanlar kepenklerini açmadı, açanlar ise tedirgin. Antep’te özellikle tekstil ve sanayi alanında on binlerce Suriyeli çalışıyor.

Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler belirli bölgelerde önlem almaya çalışıyor. Ancak, Antep’in Nizip ilçesinde ve Cinderesi mahallelerinde Suriyelilere ait birçok iş yeri vatandaşlar tarafından taşlandı. Gazikent Mahallesi’nde bir Suriyelinin kullandığı aracın önü kesilerek camları kırıldı. Suriyeliler yaşanan bu olaylar sonrası şehirde görünür alanlardan ve parklardan uzak durmaya başladı.

Akkent Mahallesi’nde bir sitede Suriyelilerle ilgili çıkan tartışmada silah kullanıldı. Tartışmaya taraf olanlardan bazılarının “Bize zararları yok, niye karışıyorsunuz” derken diğer grubun Suriyelileri istemedikleri ve burada barındırılmaması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

Videolu kışkırtma 

Bu arada 2021 yılında çekilen bir videonun dolaşıma sokulması üzerine Valilik’ten uyarı geldi. Antep Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında bir yabancı uyruklu şahsın 'Savaş başlasın' şeklinde ifadelerin yer aldığı ve Gaziantep'te çekildiği düşünülen bir videonun vatandaşlara servis edilmesi ve nefret söyleminin yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu videonun eski olduğu ve 2021 yılında çekildiği emniyet gücümüz tarafından tespit edildi. Konuşmayı MM yabancı uyruklu şahsın ise o dönem ilimizde çalıştığı anlaşılmış ve gücümüze güç katmış bir firmayız. Vatandaşlarımızın yetkili işlemleri açıklanmayacak hiçbir bilgi eklemeleri olmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(CÖ/Mİ)

antep kayseri suriyeli
Cihat Öztürk
Cihat Öztürk
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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, serbest gazeteci. 7 yıl Gaziantep Telgraf gazetesinde çalıştı. T24, Gazete Duvar, Gazeteciler Platformu, 9. Köy, Demokrasi İçin Medya...

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, serbest gazeteci. 7 yıl Gaziantep Telgraf gazetesinde çalıştı. T24, Gazete Duvar, Gazeteciler Platformu, 9. Köy, Demokrasi İçin Medya ve Bianet’e haber içerikleri üretti, üretmeye devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi. En sevdiği yazar Mehmed Uzun.

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10 Şubat 2023
/haber/suriyeli-multecilerin-cenazeleri-sokak-ortasinda-bekliyor-274066
Suriyeli işçilerin öldürüldüğü Güzelbahçe Davası ertelendi
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/haber/suriyeli-iscilerin-olduruldugu-guzelbahce-davasi-ertelendi-287602
SIĞINMACI HAKLARI PLATFORMU
"Suriyeliler 'gönüllülük' adı altında zorla sınır dışı ediliyor"
2 Şubat 2023
/haber/suriyeliler-gonulluluk-adi-altinda-zorla-sinir-disi-ediliyor-273653
HRW: Türkiye sınır görevlileri Suriyelileri öldürüyor
27 Nisan 2023
/haber/hrw-turkiye-sinir-gorevlileri-suriyelileri-olduruyor-277854
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3 Temmuz 2024
/haber/hak-orgutleri-multecilere-yonelik-irkci-saldirilari-durdurun-297057
TİHV: Adalet ve düzenin sağlanması sokağın hıncına bırakılamaz
3 Temmuz 2024
/haber/tihv-adalet-ve-duzenin-saglanmasi-sokagin-hincina-birakilamaz-297058
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