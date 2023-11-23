Antep’te sağlık çalışanlarından eylem

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde görev yapan hekimler ve sağlık emekçileri, hastanenin açılmasının üzerinden aylar geçmesine karşın sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanamamasıyla ilgili bugün basın açıklaması düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği’nin internet sitesindeki habere göre, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da açıklamaya katılarak destek verdi.

“Can güvenliği önlemi alınmıyor”

Hastanenin başhekimliği önündeki açıklamada sağlık çalışanları, hastanede görev yapmaya başladıklarından bu yana ciddi bir çalışan eksiği olduğunu ve bunun yoğun bir iş yükü doğurduğunu söyledi.

Basın açıklamasında, çalışma koşullarındaki yetersizlikler sonucu hasta ve hasta yakınları ile karşı karşıya gelmek zorunda kaldıklarını, buna karşın can güvenliklerini sağlayacak hiçbir önlem olmadığını aktararak başhekimlik ile yaptıkları görüşmelerde verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösterdiler.

Son olarak döner sermaye teşvik ücretlerinin olması gerekenin çok altında yatırıldığını kaydeden hekimler/sağlık emekçileri; çalışma koşullarının derhal düzenlenmesini, aksi halde daha önce görev yaptıkları hastanelere geri dönmek istediklerini dile getirdi. (AS)