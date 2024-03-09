Antep’in Bey Mahallesine çok dilli muhtar adayı

Antep’in eski mahallelerinden tarihi Bey Mahallesi’ne üniversite mezunu, 6 dil bilen Mehmet Erkek muhtar adayı oldu.

İlkokul dahil bütün okulları dışarıdan bitiren Mehmet Erkek, Antep’in tarihi ve turist mahallesinin sorunlarına çözüm üretmek için muhtar adayı.

Erkek, İspanyolca ve İngilizceye iyi derecede hâkim, Kürtçe, Arapça ve Farsça da biliyor.

Pir Sultan Abdal Derneği Antep Şube Başkanlığını da yapan Mehmet Erkek, Bey Mahallesi’nin turist, semt pazarı, sosyal tesis, otopark ve trafik sorunlarına çözüm için muhtar adayı olduğunu söyledi.

Bey Mahallesi’nin turistik alan olduğunu, ancak turizmden mahalle sakinleri ve esnafın yararlanamadığını aktaran Erkek, özellikle şehir merkezlerindeki muhtarların, bilgi birikimi ve liyakat sahibi olması gerektiğine işaret ediyor.

Turist çok ama mahalleliyle bir bağı yok

Mahallenin yerli ve yabancı turistler için potansiyelinin yüksek olmasına karşın semt sakinlerinin turizmden fayda sağlayamadığını anımsatan muhtar adayı, şöyle konuştu:

“Turistlerin mahalleliyle bağı oluşmuyor. Burada farklı kültür ve ülkelerden insanlar var. Mahalle iletişimsiz turist alanı gibi. Turist getiren otobüsler araçlarını park edecek yer bulamıyor. Otobüsler Kale Altı tarafına park edince, turistler buraya gelemiyorlar. Hem mahallemizin tarihini hem Antep evlerini hem de görülmesi gereken tarihi yapıları göremiyorlar. Görseler bile hızlı geçmek zorunda kalıyorlar. Burada tur otobüsleri ve araçlarını park edeceği alan oluşturulmak için de çalışma yürüteceğiz.”

Çocuklar ve sokak hayvanları trafikten zarar görüyor

Bey Mahallesi başta olmak üzere, Akyol, Şahveli, Alleben mahalleleri sakinlerinin gideceği ortak semt pazarı olmadığını belirten muhtar adayı Erkek, seçilirse yapacaklarını şöyle özetledi:

“Muhtar olursam mahalle muhtarlarıyla ortaklaşıp, belediyeden semt pazarı kurulması için çalışma yapacağız. Mahallede yurttaşların faydalanacağını sosyal tesis yok. Bu sorunu da çözmek istiyoruz.

“Mahallemiz sakinlerinin trafikle başı belada. Günde onlarca kavga oluyor. Tek yönlü iki geçişimiz var. Bu yönleri insanlar çift yönlü kullanmak isteyince özellikle çocukların ve sokak hayvanlarının mağduriyetine yol açan kazalar meydana geliyor. Bunun çözümü için de mücadele edeceğim.”

Yoksulluk çok, yardımlar eşit dağıtılmıyor

Mahallenin en büyük sorunlarından birinin de yoksulluk olduğuna dikkati çeken Erkek, “Burası yerli nüfustan çok, Suriyeli mültecilerin olduğu bir mahalle. Yardımların muhtar tarafından eşit bir şekilde dağıtılmadığını gördük. Muhtar olduğumda yardımın eşit ve adaletli dağıtılmasını sağlayacağız. Nereden yardım gelirse belgelendireceğiz, muhtarlıklara asacağız. Ve yapılan yardımı da ihtiyacı olan herkese eşit bir şekilde ulaştıracağız” dedi. (CÖ/AÖ)